アンパドゥの台頭について問われたリーズの元DFキルガロンは、おすすめの暗号資産スポーツベッティングサイトと提携して取材に応じ、GOALにこう語った。「彼がレンタル移籍していたシェフィールド・ユナイテッドでプレーする姿を見に行くと、うまくいっていなかった。あそこでプレーした選手を何人か知っているし、何人かに話も聞いた。『アンパドゥって誰なんだ？ 今は全然力を発揮できていないじゃないか』と思っていたよ。

「ところが、リーズ・ユナイテッドに来てからは本当に素晴らしい選手だ。キャプテンであり、リーダーでもある。試合を欠場せず、センターバックでもセントラルMFでもプレーする。正直、彼が悪いプレーをした試合は見たことがない。どの試合でも最低7点の出来だ。チームを引っ張っている。

「リーズ・ユナイテッドのロッカールームは素晴らしい。そこをまとめているのは彼だと思う。ピッチの内外でリーダーなんだ。いくら褒めても褒め足りない。先日、得点が少ないと周囲に笑われていたと思うが、彼はほかのことをすべてやっている。あまり目につかないかもしれないタックルや、守備に戻る走りもね。

「リーズ・ユナイテッドで際立った活躍を見せている。リーズには今シーズン、ここまで良いプレーをしている選手が何人もいるが、アンパドゥはその中でも際立っている。本当にね」