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イーサン・アンパドゥの飛躍：16歳でチェルシーへ移籍、シェフィールド・ユナイテッドでは「まったく振るわず」、リーズ・ユナイテッドでは毎週「10点満点で最低7点」のプレーを見せるリーダーに
アンパドゥは10代の逸材としてチェルシーに加入した。
エクセター出身のアンパドゥは地元クラブでキャリアをスタートさせ、15歳10カ月26日でエクセター・シティのトップチームデビューを果たした。これにより、アーセナルのレジェンド、クリフ・バスティンがかつてデヴォンで樹立した記録を更新した。
その才能が注目されるまでに時間はかからず、10代の有望株はプレミアリーグ各クラブの獲得候補に挙がった。最終的に、この引く手あまたの選手の獲得争いを制したのは、スタンフォード・ブリッジを本拠地とする強豪チェルシーだった。
チェルシーでの公式戦出場はわずか12試合で、そのうちプレミアリーグでの出場は1試合のみだった。一方、RBライプツィヒ、シェフィールド・ユナイテッド、ヴェネツィア、スペツィアに加わり、西ロンドンを離れて貴重な経験を積んだ。
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ウェールズ代表選手、エランド・ロードで復調
2023年、西ヨークシャーへ向かった際に、ついに完全移籍が実現した。リーズが支払った700万ポンド（900万ドル）は、今やかなりのお買い得だったと言える。アンパドゥは加入からわずか1年後にキャプテンマークを託された。
2025年にはキャプテンとしてリーズをチャンピオンシップ優勝に導き、昨季はプレミアリーグでの地位を固めることにも貢献した。26歳のアンパドゥは、コンディションが万全ならダニエル・ファルケ監督が真っ先に先発に名を連ねる選手の一人だ。プレーには「10点満点で7点」と評される安定感も加わった。
アンパドゥはエランド・ロードでファンに愛される存在となった。かつては、期待された才能が結局は開花しなかったと見なされかねない時期もあっただけに、目覚ましい復活だ。
アンパドゥはリーズの精神的支柱となる主将になった。
アンパドゥの台頭について問われたリーズの元DFキルガロンは、おすすめの暗号資産スポーツベッティングサイトと提携して取材に応じ、GOALにこう語った。「彼がレンタル移籍していたシェフィールド・ユナイテッドでプレーする姿を見に行くと、うまくいっていなかった。あそこでプレーした選手を何人か知っているし、何人かに話も聞いた。『アンパドゥって誰なんだ？ 今は全然力を発揮できていないじゃないか』と思っていたよ。
「ところが、リーズ・ユナイテッドに来てからは本当に素晴らしい選手だ。キャプテンであり、リーダーでもある。試合を欠場せず、センターバックでもセントラルMFでもプレーする。正直、彼が悪いプレーをした試合は見たことがない。どの試合でも最低7点の出来だ。チームを引っ張っている。
「リーズ・ユナイテッドのロッカールームは素晴らしい。そこをまとめているのは彼だと思う。ピッチの内外でリーダーなんだ。いくら褒めても褒め足りない。先日、得点が少ないと周囲に笑われていたと思うが、彼はほかのことをすべてやっている。あまり目につかないかもしれないタックルや、守備に戻る走りもね。
「リーズ・ユナイテッドで際立った活躍を見せている。リーズには今シーズン、ここまで良いプレーをしている選手が何人もいるが、アンパドゥはその中でも際立っている。本当にね」
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次はマンチェスター・ユナイテッドとフェルナンデスとの会談
リーズは日曜日にプレミアリーグの試合に戻る際、アンパドゥに持ち前の粘り強さを最大限に発揮してもらう必要がある。リーズはマンチェスター・ユナイテッドとの対戦に向けて準備を進めている。ユナイテッドはペナイン山脈を越えて敵地に向かう準備を進めており、苦境に立つマイケル・キャリック監督への重圧は高まっている。
昨季、因縁の相手から勝ち点4を奪ったファルケ監督は、キャリック監督の立場をさらに危うくしたいところだ。また、キャプテンが見応えある展開の予想されるポルトガル人司令塔ブルーノ・フェルナンデスとの中盤での争いを制することを期待している。
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