イタリアの問題は土台にある。つまり、施設だ。パリFCのようなチームは近代的なスタジアムを持ち、サポーターはしっかりと迎えられ、特別な雰囲気を作り出すことができる。もしラツィオがストラスブールやリヨンのようなスタジアムを持っていたら、すべてが変わるだろう。

イタリアはこの点で遅れを取っている。

それから、僕ができることの大半は、子どもの頃に路上で学んだ。 時代が変わり、若者がもう路上でプレーしなくなったことは分かっている。何千回も聞いてきた言葉だが、大事なのは今の選手も、これからの選手も、目的は変わらず楽しむことだとしっかり頭に入れておくことだ。どこでプレーすることを選んだとしても