チーロ・インモービレは、もはや現役のサッカー選手ではない。イタリア人FWは実際、数日前に現役引退を発表しており、この日、So Footのインタビューでイタリアサッカー界におけるストライカーの現状について語った。自身が考えるこの界隈に存在する問題点を明らかにしつつ、ゴールを重ねる中で自分の後継者になり得る存在として、ピオ・エスポジトただ一人の名を挙げた。
翻訳者：
インモービレ「僕のキャリアを歩めるのはピオ・エスポジトだけ。イタリアでは指導者が求めるのは点取り屋ではなくレジスタだ」
イタリアサッカーの問題点「楽しまなければならない」
イタリアの問題は土台にある。つまり、施設だ。パリFCのようなチームは近代的なスタジアムを持ち、サポーターはしっかりと迎えられ、特別な雰囲気を作り出すことができる。もしラツィオがストラスブールやリヨンのようなスタジアムを持っていたら、すべてが変わるだろう。
イタリアはこの点で遅れを取っている。
それから、僕ができることの大半は、子どもの頃に路上で学んだ。 時代が変わり、若者がもう路上でプレーしなくなったことは分かっている。何千回も聞いてきた言葉だが、大事なのは今の選手も、これからの選手も、目的は変わらず楽しむことだとしっかり頭に入れておくことだ。どこでプレーすることを選んだとしても
若い頃の私の数字に匹敵する者は誰もいない
「今のイタリアには、私が得点王を獲っていた頃のような数字を残せる選手は誰もいない。しかも当時の私は、イグアインや、目をつぶっていても決めるようなトーニと争わなければならなかった。私がキャリアを始めた頃は、ジェノアのFWでさえ簡単に12〜13点は取っていたし、シエナ、リヴォルノ、パレルモでプレーしていたマッカローネ、ディ・ミケーレ、ルカレッリも同じだった。彼らにとって、それはごく普通のことだった」
指揮官たちが求めているのは前線の司令塔であって、点取り屋ではない
「ただ、今は監督たちが求めるもの自体が違うのかもしれない。まずFWを、点取り屋というより前線の司令塔として見ているんだ。以前はFWに求められていたのは、プレーを完結させること、ボールをゴールに入れることだった。今は、そのFWが得点したかどうかにかかわらず、チームを機能させていれば監督は満足する」
ピオ・エスポジトは私に並ぶことができる
「私の歩んだキャリアをたどれそうなのはピオ・エスポジトだけに見える。ただ、彼も純粋にゴールだけを狙うというより、まずは決定的なプレーを求めるタイプだ」
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