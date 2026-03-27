チロ・インモービレが『Sky Calcio Unplugged』に出演した。かつてボローニャでプレーし、現在はパリFCに所属するこの元ストライカーは、新たな挑戦や過去の数々のエピソードについて語った。以下は彼の発言である。
翻訳者：
インモービレ：「インザーギは私がこれまでに出会った中で最高の監督だ。ある点においては、誰よりも優れている。体調が良ければ、今回のイタリア代表に選ばれていただろう」
ラツィオ
「8年間で多くのタイトルを獲得してきましたが、もっと別の形で別れを告げたかったですね。チームには常にサポーターの存在が必要です。スタジアムに詰めかけたサポーターの熱気は素晴らしい光景であり、選手たちにさらなる力を与えてくれます。ですから、一日も早くチームに再び近づいてくれることを願っています。私個人としては、ラツィオでキャリアを終え、サポーターにふさわしい形で別れを告げたかったですね」
国内
「ピオを起用したい。彼には特別な思い入れがあるし、モイゼも起用する。ゴールを決めれば自信がつき、継続性が重要だからだ。ロッカールームの状況？ ジジオ、バレラ、バストーニの性格を知っている限り、初戦の重圧はすでに払拭されているはずだ。頭の中はすっきりしており、ボスニアと同じくワールドカップ出場の可能性を十分に持っていることを理解している。 選手たちがそれほどプレッシャーを感じていなければ、勝負にならない。チームのプレーは見てきた。ただ、代表ユニフォームの重圧は振り払わなければならない。チームの牽引役？経験が重要だから、インテル所属の選手たち、特にジジオに期待している。状況が違えば、チロ・インモービレも適任だっただろう。今年の初め、ガットゥーゾがボローニャに来て、僕にも代表に呼ばれる可能性は同じだと話してくれたんだ」。
パリで
「このゴールが必要だった。これまでどのリーグでも得点してきたが、ローマでの怪我の後、苦戦していた今年、ようやくゴールを決めることができた。まだ若いクラブにとって、これは重要な経験だ。私が加入した時、彼らは傲慢な選手を予想していたが、これまでのキャリアにもかかわらず、トレーニングでの献身的な姿勢に感銘を受けたようだ。 セリエAとの違い？ボールのパス速度に関する統計を読んだことがあるが、イタリアは他のリーグに比べて遅れている。以前はチャンスがもっと多く、フォワードに大きく依存していた。 僕のプレースタイルは信じられないほどの結果をもたらしてくれた。例えば、僕がピオと同じようなプレーをすることを期待するのは無理な話だ。僕はインザーギ、ヴィエリ、ジラルディーノといった伝説的な選手たちの中で育った。彼らは得点できないと、イライラして髪を引きむしるほどだった。今、センターフォワードの役割は変わりつつある。僕は今でも父が言っていたことを信条にしている。「得点する者が常に正しい」とね。
ペスカーラ
「インシーニェがペスカーラに移籍した時、ヴェラッティとは会ったが、ペスカーラから僕を獲得したいという連絡は一度もなかった。もしパリFCと契約していなければ、移籍していただろうか？ 監督としてのキャリアをスタートさせるには、そこは完璧な場所だ。引退してもサッカー界からは離れない。この世界に残り、何か素晴らしいことを成し遂げるために貢献したいと思っている。 監督業はやってみたい。これまでで最高の監督は？インザーギだ。彼のもとで多くのタイトルを勝ち取った。チームをまとめる能力を彼から学びたい。その点では誰よりも優れており、それがこの仕事における真の鍵だと確信している。様々なチームを渡り歩いてきた中で、そのことは何度も裏付けられてきた。」