インモービレ：「インザーギは私がこれまでに出会った中で最高の監督だ。ある点においては、誰よりも優れている。体調が良ければ、今回のイタリア代表に選ばれていただろう」

「このゴールが必要だった。これまでどのリーグでも得点してきたが、ローマでの怪我の後、苦戦していた今年、ようやくゴールを決めることができた。まだ若いクラブにとって、これは重要な経験だ。私が加入した時、彼らは傲慢な選手を予想していたが、これまでのキャリアにもかかわらず、トレーニングでの献身的な姿勢に感銘を受けたようだ。 セリエAとの違い？ボールのパス速度に関する統計を読んだことがあるが、イタリアは他のリーグに比べて遅れている。以前はチャンスがもっと多く、フォワードに大きく依存していた。 僕のプレースタイルは信じられないほどの結果をもたらしてくれた。例えば、僕がピオと同じようなプレーをすることを期待するのは無理な話だ。僕はインザーギ、ヴィエリ、ジラルディーノといった伝説的な選手たちの中で育った。彼らは得点できないと、イライラして髪を引きむしるほどだった。今、センターフォワードの役割は変わりつつある。僕は今でも父が言っていたことを信条にしている。「得点する者が常に正しい」とね。