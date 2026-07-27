FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、自身のSNSでワールドカップについて持論を展開し、不満をあらわにした。「この美しいスポーツ、感動、祝福、笑い、涙、欺き、そして喜びを見逃したすべての人へ。この素晴らしいイベントのために、子どもたちや新生児、祖父母、そして親たちが一緒に集まる姿を見る機会を逃した皆さんに、試合が終わってしまったことを謝りたい。皆さんがあの喜びと一体感のすべてを見逃してしまったことを残念に思う」と、FIFA会長のメッセージには記されている。「憎しみと批判にあまりにも支配され、そのすべてを見逃してしまったことを残念に思う」。さらに、「ペンと紙の陰で、スクリーンの向こうで、憎しみや虚偽の噂を広める人々に言いたい。あなたたちが2列目に座っている間も、私たちFIFAは最前線で大会を運営し、懸命に働き、世界最高のショーを届けている。あなたたちが隠れている間、私たちはカナダ、メキシコ、アメリカの街を回り、ファンと話し、人々と交流し、すべての人の安全を確保している。あなたたちが分断する間、私たちは団結する」と続けた。
Getty Images
翻訳者：
インファンティーノ、2026年ワールドカップ後に発言「あなたたちは憎しみをまき散らすが、私たちは世界を一つにする」
イランの存在
「あなたたちが憎しみをまいている間、私たちは戦争状態にある2つの国を結びつけるため、たゆまず取り組んでいた」とインファンティーノは続けた。「イランは、事故も衝突もなくアメリカに入国した。 イラン代表が試合を始めると、彼らに向けられていたすべてのチャントは、ひとつの応援歌へと変わった。ファンは国となり、チームとなり、Team Melliを支えた。これがサッカーの力だ。イラン代表が入国ビザを取得できたのは、サッカーが平和の代名詞だからだ。政治ではない。サッカーは分断ではなく結束の代名詞だ。サッカーは憎しみや差別よりも大きい」
バログン問題
「実際、例えば誤っている可能性のあるレッドカードやイエローカード、あるいは特定の状況で選手を出場停止にしないという後続の判断のような『議論を呼ぶ』レフェリングの決定や『奇妙な』懲戒処分は、世界でも最も重要ないくつかのリーグにおいて、ありふれたものであり、広く受け入れられている慣行だ。ペンと紙に向かう者たちへ、すべてのスクリーンの前にいる者たちへ。あなたたちの背後にいる人々が見いだせなかった愛と平和を、どうかあなたたちが見いだせますように。どうか平和を見いだせますように。私たちFIFAはそれを見いだし、史上最も驚異的なワールドカップを提供することで、それを広めている。サッカーがあらゆる憎しみを超越しますように」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。