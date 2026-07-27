FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、自身のSNSでワールドカップについて持論を展開し、不満をあらわにした。「この美しいスポーツ、感動、祝福、笑い、涙、欺き、そして喜びを見逃したすべての人へ。この素晴らしいイベントのために、子どもたちや新生児、祖父母、そして親たちが一緒に集まる姿を見る機会を逃した皆さんに、試合が終わってしまったことを謝りたい。皆さんがあの喜びと一体感のすべてを見逃してしまったことを残念に思う」と、FIFA会長のメッセージには記されている。「憎しみと批判にあまりにも支配され、そのすべてを見逃してしまったことを残念に思う」。さらに、「ペンと紙の陰で、スクリーンの向こうで、憎しみや虚偽の噂を広める人々に言いたい。あなたたちが2列目に座っている間も、私たちFIFAは最前線で大会を運営し、懸命に働き、世界最高のショーを届けている。あなたたちが隠れている間、私たちはカナダ、メキシコ、アメリカの街を回り、ファンと話し、人々と交流し、すべての人の安全を確保している。あなたたちが分断する間、私たちは団結する」と続けた。