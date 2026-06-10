史上初の48チーム制ワールドカップが開幕する。2026年カナダ・メキシコ・アメリカ大会は6月11日（木）、メキシコ対南アフリカで幕を開ける。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が前日会見を行った。以下、議論を呼ぶテーマへの回答の一部を紹介する。
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インファンティーノ氏：「イラン代表のバスをテヘランから米国まで、私自身が運転したかったほどだ。審判の除外？すべてをコントロールできるわけではない」
組織上の問題
「後悔は一切ありません。イベント運営には問題がつきものです。米国だけでなく、カナダやメキシコでも発生します。私たちは常に最善を尽くしています」。
アルタン審判は米国への入国を許可されなかった
「FIFAのビザ方針は順調です。米国が求めていた保証金も取り消されました。どの国でもビザなし入国は難しいです。安全を最優先し、最善を尽くしていますので信頼してください。 イラン代表のようにスムーズなケースもありますが、さまざまな状況に対応する必要があります。ソマリアの審判で起きたことは残念です。すべてをコントロールできませんが、常に解決策を探しています。
ワールドカップのイラン
「彼らが来てくれて嬉しい。テヘランからバスを運転して迎えに行きたかったほどだ。困難もあったが、簡単なことではなかった。イランの試合では、スタジアムに前向きな雰囲気が漂うことを願っている。チームと開催国の努力に誇りを感じる」