インファンティーノ氏：「イラン代表のバスをテヘランから米国まで、私自身が運転したかったほどだ。審判の除外？すべてをコントロールできるわけではない」

「FIFAのビザ方針は順調です。米国が求めていた保証金も取り消されました。どの国でもビザなし入国は難しいです。安全を最優先し、最善を尽くしていますので信頼してください。 イラン代表のようにスムーズなケースもありますが、さまざまな状況に対応する必要があります。ソマリアの審判で起きたことは残念です。すべてをコントロールできませんが、常に解決策を探しています。