インファンティーノ氏との決裂か？ ドナルド・トランプ大統領、W杯のチケット価格に衝撃

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、チケット価格は北米市場の実情を反映していると擁護。グループステージの4分の1は300ドル未満だと説明した。

トランプ氏は「確認次第、政府も対応を検討する」と述べ、有権者の観戦機会確保の重要性を強調した。その上で、大会が経済的に大成功であり、各種記録を更新しているとも認めた。

2026年大会は6月11日～7月19日、米国・メキシコ・カナダで開催。48チームが参加し、104試合を行う。FIFAによると、700万枚のチケットのうち約500万枚はすでに販売済みで、木曜日から第2弾の販売が始まった。