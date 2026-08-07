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インファンティーノ会長の謝罪にもかかわらず、UEFAはワールドカップのボイコット警告を維持
インファンティーノ氏の謝罪はUEFAを動かせず
この強硬な姿勢は、大会の持ち分を民間投資家に売却するという物議を醸した提案をめぐり、FIFAとインファンティーノ会長が公に謝罪したにもかかわらず示されたものだ。FIFAと事務総長マティアス・グラフストロムは水曜夜、共同声明を発表し、FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）プロジェクトをめぐる手続きに不備があったことを認めた。声明では「FFE設立案のプロセスにおいて、誤りがあったことを認める。FIFA評議会とFIFA加盟協会がプロセスから排除されたと感じることは、決して意図したものではなく、別の形で進めるべきだった」と述べられている。
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欧州、ボイコットの条件で強硬姿勢崩さず
関係修復を図る動きがあったにもかかわらず、UEFA加盟協会は木曜日、復帰に向けた条件は満たされていないと述べた。UEFAは『BBC』によると、声明で「UEFAの加盟協会は、FIFA大会への不参加に付随する条件について極めて明確だった。第一に、主要大会を売却する提案は撤回されなければならなかった。第二に、このような形でサッカーをゆがめる試みが二度と行われないという保証がなされなければならない」と述べた。
その声明は続けて、外交関係の完全な崩壊を強調した。「これらの条件は満たされていない。さらに、UEFAは土曜日の声明で、ジャンニ・インファンティーノ会長体制に対する信頼を失ったことを極めて明確にした。この立場に変わりはない」
引き続き内部からの支援はある
UEFAがボイコットの脅しを続ける一方で、インファンティーノは今のところ会長職の掌握を維持している。ラバトでの協議の中で、FIFAマネジメントボードは会長への全面的な支持を改めて表明し 、結束した姿勢を示すことを目指した。公式声明では次のように記された。「誤解を避けるために明確にしておくと、出席したFIFA事務総長およびマネジメントボードは、211のFIFA加盟協会によって選出された唯一の公式な人物であるFIFA会長ジャンニ・インファンティーノへの全面的な支持を改めて表明する」
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FIFA会長への世界的な圧力が強まる
FFEプロジェクトの余波は権力の中枢を越えて広がっており、ルイス・フィーゴのようなレジェンドが会長の辞任を求めている。ボイコットが維持された場合、2027年女子ワールドカップは完全な混乱に陥る可能性がある。UEFAは以前、サッカーの未来は金銭的リターンを求める者たちの期待によって左右されるべきではないと主張していた。
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