関係修復を図る動きがあったにもかかわらず、UEFA加盟協会は木曜日、復帰に向けた条件は満たされていないと述べた。UEFAは『BBC』によると、声明で「UEFAの加盟協会は、FIFA大会への不参加に付随する条件について極めて明確だった。第一に、主要大会を売却する提案は撤回されなければならなかった。第二に、このような形でサッカーをゆがめる試みが二度と行われないという保証がなされなければならない」と述べた。

その声明は続けて、外交関係の完全な崩壊を強調した。「これらの条件は満たされていない。さらに、UEFAは土曜日の声明で、ジャンニ・インファンティーノ会長体制に対する信頼を失ったことを極めて明確にした。この立場に変わりはない」