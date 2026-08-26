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インファンティーノ会長の撤回された計画をめぐる保証を受け、UEFAはFIFAボイコットの脅しを取り下げる見通しだ
保証が停戦につながる
欧州サッカーの統括団体は今週木曜日、モナコで行われる加盟連盟の会合で、FIFAとの歴史的な決裂の瀬戸際から正式に一歩引く見通しだ。チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選会を前に開かれるこの会合では、ここ数週間にわたって国際サッカー界にのしかかっていたボイコットの脅威を終わらせるため、UEFA加盟連盟が採決を行う可能性が高い。水曜日に『AP通信』の取材に応じた、この提案に詳しい関係者が明らかにした。
この対立の解決は世界のサッカー界にとって大きな安堵であり、複数の注目国が政治的撤退の影を背負うことなく今後の大会に出場する道を開くことになる。具体的には、9月5日にポーランドで開幕予定のFIFA U-20女子ワールドカップに向け、欧州の6チームが最終準備を進められることを意味する。
- AFP
200億ドル計画の崩壊
先月、インファンティーノ会長が、ワールドカップを含むFIFAの商業権を管理するため、200億ドル規模の子会社を設立するという野心的な計画の詳細が明らかになり、緊張は頂点に達した。報じられるところによれば、提案されたその組織は『FIFAフォワード・エンタープライズ』という名称で、ニューヨークに拠点を置くファンドが主導する民間投資家コンソーシアムが20％を保有する予定だった。
大きな圧力を受けたFIFA会長は、この提案を公表からわずか4日で撤回せざるを得なかった。しかし、UEFAはなお懐疑的で、この分社化案が将来的に名称を変えられたり、わずかに形を変えた形で提示されたりしないという正式な保証を求めた。APに対し、その人物は「その後、UEFAは『FIFAフォワード・エンタープライズ』と呼ばれるこの分社化案が、別の形で提示されないという保証を求めた。その保証はすでに受け取られた」と語った。
インファンティーノ、指導力を巡る課題に直面
当面の敵対関係は沈静化したものの、インファンティーノと欧州の指導者たちの関係は依然として緊張状態にある。8月1日、UEFAは公にインファンティーノの指導力に信任を置いていないと表明した。これは、来年の同氏の再選を阻止しようとする試みの初動と広く受け止められた。この亀裂の深まりを示すように、イタリアサッカー連盟（FIGC）は水曜日、批判にさらされているFIFA会長への支持を正式に撤回するとする声明を発表し、実力、持続可能性、そしてファン重視に根差したフットボールのモデルを推進するうえで、UEFAおよび欧州の各国団体と歩調を合わせる姿勢をあらためて示した。
この投資家計画を巡る余波は、インファンティーノの最も強い影響力を持つ支持基盤の間での立場を紛れもなく傷つけた。次回選挙の日程はすでに定められており、会長選への立候補の締め切りは11月18日となっている。最終投票はその4カ月後、モロッコのラバトで開かれるFIFA総会で実施される予定だ。
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再びピッチに焦点が移る
ヨーロッパの各代表体制に関わる選手や監督にとって、ボイコットの脅威が終わったことで、切実に必要とされていた明確さがもたらされた。強豪のフランスとスペインに加え、イングランド、イタリア、ポルトガル、そして大会開催国ポーランドは、これでU-20女子ワールドカップに完全に集中できる。
U-20大会後、ヨーロッパにおけるFIFA統括の次の試合は、10月9日から13日に行われる2027年女子ワールドカップ予選プレーオフとなる。一方、その次の男子ワールドカップに向けたヨーロッパ予選は、2029年まで始まる予定はない。
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