当面の敵対関係は沈静化したものの、インファンティーノと欧州の指導者たちの関係は依然として緊張状態にある。8月1日、UEFAは公にインファンティーノの指導力に信任を置いていないと表明した。これは、来年の同氏の再選を阻止しようとする試みの初動と広く受け止められた。この亀裂の深まりを示すように、イタリアサッカー連盟（FIGC）は水曜日、批判にさらされているFIFA会長への支持を正式に撤回するとする声明を発表し、実力、持続可能性、そしてファン重視に根差したフットボールのモデルを推進するうえで、UEFAおよび欧州の各国団体と歩調を合わせる姿勢をあらためて示した。

この投資家計画を巡る余波は、インファンティーノの最も強い影響力を持つ支持基盤の間での立場を紛れもなく傷つけた。次回選挙の日程はすでに定められており、会長選への立候補の締め切りは11月18日となっている。最終投票はその4カ月後、モロッコのラバトで開かれるFIFA総会で実施される予定だ。