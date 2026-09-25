インファンティーノ会長に批判集中　プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAがFIFA会長を攻撃する衝撃の共同声明を発表

前例のない結束を示す形で、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAは、FIFAの抜本的改革を求める痛烈な共同声明を発表した。この動きは、インファンティーノ会長の物議を醸した『FIFAフォワード・エンタープライズ』プロジェクト、すなわちワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する計画が、圧倒的な圧力を受けて最終的に撤回された直後に起きたものだ。この頓挫した売却計画に加え、この夏のワールドカップでは、インファンティーノ会長と統括団体を巡る複数の注目度の高い対立も生じており、その中にはアメリカ代表FWフォラリン・バログンに提示されたレッドカードを覆した物議を醸す決定も含まれていた。

商業的提案が崩壊したにもかかわらず、インファンティーノ会長は来年のFIFA会長選に再選を目指して立候補する意向を確認している。しかし、欧州4大リーグは、問題は単一の失敗したプロジェクトよりもはるかに根深いとみている。声明の中で4リーグは、「FIFA会長は、フットボールをそうしたものから守るのではなく、むしろ不当な取り組みを積極的に推し進めてきた」と主張し、統括団体とフットボール界の最大の利害関係者との間で信頼が崩壊している現状を浮き彫りにした。