Getty Images Sport
翻訳者：
インファンティーノ会長に批判集中 プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAがFIFA会長を攻撃する衝撃の共同声明を発表
各リーグがインファンティーノ会長のリーダーシップを痛烈批判
前例のない結束を示す形で、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAは、FIFAの抜本的改革を求める痛烈な共同声明を発表した。この動きは、インファンティーノ会長の物議を醸した『FIFAフォワード・エンタープライズ』プロジェクト、すなわちワールドカップの持ち分を民間投資家に売却する計画が、圧倒的な圧力を受けて最終的に撤回された直後に起きたものだ。この頓挫した売却計画に加え、この夏のワールドカップでは、インファンティーノ会長と統括団体を巡る複数の注目度の高い対立も生じており、その中にはアメリカ代表FWフォラリン・バログンに提示されたレッドカードを覆した物議を醸す決定も含まれていた。
商業的提案が崩壊したにもかかわらず、インファンティーノ会長は来年のFIFA会長選に再選を目指して立候補する意向を確認している。しかし、欧州4大リーグは、問題は単一の失敗したプロジェクトよりもはるかに根深いとみている。声明の中で4リーグは、「FIFA会長は、フットボールをそうしたものから守るのではなく、むしろ不当な取り組みを積極的に推し進めてきた」と主張し、統括団体とフットボール界の最大の利害関係者との間で信頼が崩壊している現状を浮き彫りにした。
- AFP
ガバナンス危機と政治介入
4つのリーグによる共同声明は、現在の世界サッカー統治の状況に対して一切の妥協のない評価を示した。4リーグは「近年、サッカーの歴史的な土台は、統治における根本的な問題によって脅かされてきた」と表明。さらに、FFEのプロジェクトは撤回されたものの、そのような計画が構想されることを可能にした制度上の問題は、なお競技の健全性に対する脅威として残っていると主張した。
また4リーグは、最高レベルにおける懲戒および憲章上の問題の扱い方を全面的に転換するよう求めた。声明は続けて「FIFA会長は今や改革の必要性を認めている。しかし、FFE問題を受けた表面的な手続き変更を検討するだけでは不十分であり、FIFA内の明確な憲法上の制限を再確立し、とりわけ個別の懲戒案件がいかなる政治的干渉からも明確に守られ続けることを確保するためには、統治の抜本的改革が不可欠である」と訴えた。
一方的な拡張主義に終止符を
失敗に終わった投資プロジェクトにとどまらず、各リーグは選手や国内日程に課される要求が際限なく増え続けていることにも不満を示した。統括団体については「執拗な拡張主義」だと非難し、FIFAが「国際試合カレンダーの拡大のように、我々に直接影響を及ぼす広範な決定を一方的に下している」と指摘した。国内日程が新たな国際フォーマットを組み込むのに苦しむ中、この軋轢は沸点に達している。
これに対抗するため、各リーグはクラブと選手に発言権を与える「新たなガバナンス構造」の創設を求めている。具体的には、「各国協会、リーグ、クラブ、そして男女双方のサッカーの選手を含む主要な利害関係者を代表する常設機関」を設置し、その機関が「新たな取り組みに関する完全な情報を受け取り、FIFAの意思決定プロセスにおいて意味のある役割を果たす」ことを求めている。
- Getty Images Sport
透明性、そしてモロッコへの道
各リーグはまた、今後いかなる大きな変更が採決にかけられる前にも、はるかに高い水準の透明性を求めている。各リーグは、今後のFIFAのあらゆる計画は「明確に定義された論拠、裏付けとなるデータ、そして独立した評価に基づくものでなければならず、そのすべてがいかなる決定の採択前にも公表されなければならない」と強調した。
この衝撃的な介入のタイミングは重要であり、次回のFIFA会長選挙は3月にモロッコで開催されるFIFA総会で予定されている。インファンティーノが依然として最有力候補である一方、欧州のエリートリーグによる組織的な反対は、これまでで最も重大な挑戦を意味している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。