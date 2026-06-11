一部の欧州紙は、2026年ワールドカップのビザ問題を巡り、ドナルド・トランプ米大統領政権を強く批判した。同紙は、この問題がサッカーの祭典を団結と包摂の場から排除と差別の象徴に変えたと指摘している。

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