一部の欧州紙は、2026年ワールドカップのビザ問題を巡り、ドナルド・トランプ米大統領政権を強く批判した。同紙は、この問題がサッカーの祭典を団結と包摂の場から排除と差別の象徴に変えたと指摘している。
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英紙「ザ・ミラー」は社説で、ソマリア人選手オマル・アルタンが米国入国を拒否された件を「汚点」と批判し、FIFAに責任を果たすよう求めた。
同紙によると、アルタン氏は11時間に及ぶ尋問を受け独房に収容された末、正当な書類を持っていたにもかかわらず帰国を命じられたという。
同紙は、彼の「罪」とされるものは、パスポートに記載された出身国であるように見えると付け加えている。
フランスのスポーツ紙『レキップ』が、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長を「トランプの人形」と揶揄した。
同紙は表紙で、片手にワールドカップ、もう一方にインファンティーノ氏の人形を持つトランプ大統領を描いた。
同紙は、インファンティーノ氏がトランプ政権に寛容で、昨年12月には「平和賞」を授与したことを挙げ、FIFAが米国の政治的圧力に屈していると指摘した。
英紙『ガーディアン』のコラムニスト、モーガン・オフォリ氏は、アルタン氏が「ワールドカップで審判を務める初のソマリア人として歴史に名を刻むはずだった」と指摘。しかし「明確な説明なく米国入国を拒否された」と伝えた。
オフォリ氏は「これはFIFAが『史上最大で最も包括的な大会』と称する大会のイメージと矛盾する」と語り、大会直前の数日間が排除と分断を露呈したと指摘した。
同氏は、FIFAが南アフリカやドイツなどの過去の開催国に「大会期間中、役員、選手、認定スタッフに対するビザの確保と入国管理上の手続きの簡素化」を義務付けていたと指摘。しかし今回は、ビザや入国に関する決定は開催国に委ねられていると述べるにとどまった。