国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長（スイス）は、イタリア代表が2026年ワールドカップの本大会に出場できないことを皮肉った。この発言にイタリア国内では激しい非難が巻き起こり、政治家やイタリアサッカー連盟も侮辱的だと強く反発している。
AFP
翻訳者：
インファンティーノのイタリアへの皮肉に激しい怒りの声
不適切な冗談
インファンティーノ氏は、イタリア代表の次期ワールドカップ出場を確実にするため、FIFAが大会を「208チーム」に拡大すると主張し、イタリア国内で反発を招いた。
イタリア代表は3月末のプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。
この結果を受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、ジャンルーイジ・ブッフォン代表チームマネージャー、ガブリエレ・グラヴェーナ会長が即座に辞任したが、後任は未だ決まっていない。
議会の回答
国会議員のジャイターノ・アマト氏は、国際サッカー連盟（FIFA）会長の発言に対し、次のように反論した。 「ジャンニ・インファンティーノ氏は、イタリアのワールドカップ出場逃しを面白がっているのか。彼はカフェで話すファンではなく、FIFA会長として発言していることを忘れてはならない。その地位はイタリアサッカー連盟の支援あってのものであり、節度と敬意が求められる」
イタリア代表の不振や国内サッカーの現状について、我々より恥じている者はいない。彼の安っぽいジョークは必要ない」と続けた。
アマート氏はさらに「イタリアを嘲笑するのは、世界中のサッカーを代表すべき人物として許されない。アズーリの現状は深刻であり、会長の発言はそれを悪化させている」と続けた。
イタリアサッカー連盟が敬意を求める
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長のイタリアへの皮肉な発言に、イタリアサッカー連盟（FIGC）が即座に反応した。連盟はFIFAトップに「不適切な失言」と批判し、敬意を示すよう求めた。
イタリアサッカー連盟は声明で「不適切な発言でスポーツ界全体の感情を傷つけた。サッカーは価値観を教えるものであり、その出発点は敬意だ」と反論した。