国会議員のジャイターノ・アマト氏は、国際サッカー連盟（FIFA）会長の発言に対し、次のように反論した。 「ジャンニ・インファンティーノ氏は、イタリアのワールドカップ出場逃しを面白がっているのか。彼はカフェで話すファンではなく、FIFA会長として発言していることを忘れてはならない。その地位はイタリアサッカー連盟の支援あってのものであり、節度と敬意が求められる」

イタリア代表の不振や国内サッカーの現状について、我々より恥じている者はいない。彼の安っぽいジョークは必要ない」と続けた。

アマート氏はさらに「イタリアを嘲笑するのは、世界中のサッカーを代表すべき人物として許されない。アズーリの現状は深刻であり、会長の発言はそれを悪化させている」と続けた。