「インパクトを生み出すために」――チェルシーFCからKSクラコヴィアへ。ワールドカップがアメリカで開催される前に、ジェイ・Z率いるロック・ネイションがサッカービジネスの変革に挑む

7年前、マイケル・ヨマークはロック・ネイションの主要ステークホルダーたちと一堂に会した。ジェイ・Zも同席していた。共同創業者のフアン・ペレスとデズィレ・ペレスもいた。彼らは「次はどうする？」という疑問を抱えて部屋に入った。そして「サッカー」という答えを持って部屋を出た。

現在、米国でのワールドカップ開催を控え、同社はヨマークの想像を超えた事業を手掛ける。 同組織は現代サッカービジネスのほぼ全領域を手がける。エージェントであり、コンサルタントでもある。選手と働きつつ、大手ブランドとも提携する。クラブのピッチ外成長を支援し、影響力を場外へ広げる。スタジアムをコンサート会場に変え、また元に戻す。結局、現代サッカーに一つの役割は通用しない。

この考え方が、直近の2つの提携を決めた。1つ目は、世界屈指のクラブであるチェルシーFCだ。 もう一つは、ポーランドのKSクラコヴィアとの提携だ。チェルシーは10億ドル規模で常に最高峰で戦うクラブだが、KSクラコヴィアは1948年以来リーグ優勝のないローカルチーム。

では、なぜ米国の企業がポーランドやロンドンなど、世界中のクラブと提携するのか。なぜ今なのか。ヨマークは「チャンス」だと語る。そのチャンスは、掴もうとする者なら誰にでも開かれている。

「これらのクラブの共通点は、オーナーがサッカークラブを単なる『サッカークラブ』ではなく、それ以上の存在と捉えていることです」とヨームマーク氏はGOALに語った。「彼らはクラブが『ブランド』であることを理解しています。ライフスタイル・ブランドなのです。従来のサッカーファンを超え、それをどう収益化するか。それが私の『秘訣』です。レックサムやコモは既に実践しています。私たちもポーランドで実現したいです。

PSGの取り組みは規模が異なりますが、彼らは「私たちは単なるサッカーブランドではなく、文化と結びついたライフスタイルブランドであり、サッカークラブ以上の存在になれる」と最初に宣言したクラブの一つです。これこそがトレンドなのです。 PSGはロンドンにも店舗を出し、サッカーの枠を超えた活動を行っています。カジュアルファンにユニークな体験を提供しながら、ブランドをグローバルに展開するにはどうすればよいでしょうか？」

ヨマーク氏は、その課題が困難である一方で、今夏に向けてますます刺激的になっていると語る。ワールドカップはアメリカだけでなくすべてを変え、ロック・ネイションの目には、このスポーツが永遠に変わり、ボールが蹴られるあらゆる場所でその変化が感じられるだろう。