Goal.com
ライブ
Roc Nation GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「インパクトを生み出すために」――チェルシーFCからKSクラコヴィアへ。ワールドカップがアメリカで開催される前に、ジェイ・Z率いるロック・ネイションがサッカービジネスの変革に挑む

Analysis
ワールドカップ
特集＆コラム
チェルシー
クラクフ
エクストラクラサ
プレミアリーグ
アメリカ合衆国
クリス・リチャーズ

大小のクラブとの提携やトップ選手たちの代理人として、ロック・ネイションは世界中で新しいブランド構築を目指す。

7年前、マイケル・ヨマークはロック・ネイションの主要ステークホルダーたちと一堂に会した。ジェイ・Zも同席していた。共同創業者のフアン・ペレスとデズィレ・ペレスもいた。彼らは「次はどうする？」という疑問を抱えて部屋に入った。そして「サッカー」という答えを持って部屋を出た。

現在、米国でのワールドカップ開催を控え、同社はヨマークの想像を超えた事業を手掛ける。 同組織は現代サッカービジネスのほぼ全領域を手がける。エージェントであり、コンサルタントでもある。選手と働きつつ、大手ブランドとも提携する。クラブのピッチ外成長を支援し、影響力を場外へ広げる。スタジアムをコンサート会場に変え、また元に戻す。結局、現代サッカーに一つの役割は通用しない。

この考え方が、直近の2つの提携を決めた。1つ目は、世界屈指のクラブであるチェルシーFCだ。 もう一つは、ポーランドのKSクラコヴィアとの提携だ。チェルシーは10億ドル規模で常に最高峰で戦うクラブだが、KSクラコヴィアは1948年以来リーグ優勝のないローカルチーム。

では、なぜ米国の企業がポーランドやロンドンなど、世界中のクラブと提携するのか。なぜ今なのか。ヨマークは「チャンス」だと語る。そのチャンスは、掴もうとする者なら誰にでも開かれている。

「これらのクラブの共通点は、オーナーがサッカークラブを単なる『サッカークラブ』ではなく、それ以上の存在と捉えていることです」とヨームマーク氏はGOALに語った。「彼らはクラブが『ブランド』であることを理解しています。ライフスタイル・ブランドなのです。従来のサッカーファンを超え、それをどう収益化するか。それが私の『秘訣』です。レックサムやコモは既に実践しています。私たちもポーランドで実現したいです。

PSGの取り組みは規模が異なりますが、彼らは「私たちは単なるサッカーブランドではなく、文化と結びついたライフスタイルブランドであり、サッカークラブ以上の存在になれる」と最初に宣言したクラブの一つです。これこそがトレンドなのです。 PSGはロンドンにも店舗を出し、サッカーの枠を超えた活動を行っています。カジュアルファンにユニークな体験を提供しながら、ブランドをグローバルに展開するにはどうすればよいでしょうか？」

ヨマーク氏は、その課題が困難である一方で、今夏に向けてますます刺激的になっていると語る。ワールドカップはアメリカだけでなくすべてを変え、ロック・ネイションの目には、このスポーツが永遠に変わり、ボールが蹴られるあらゆる場所でその変化が感じられるだろう。

  • The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - ArrivalsGetty Images Entertainment

    ゲームを変える

    ヨマークは今、当時サッカーに詳しくなかったと認める。だがそれを強みと捉える。ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルは、サッカー界のやり方に合わせず、独自の方法で進めるつもりだった。そのやり方が奏功し、他社が見逃したチャンスを掴めると期待していた。

    「スーツケース1つで大西洋を渡った。ゼロから始めると宣言し、会社を買収して社名を変えるつもりはない。アーティストやアスリートを成功に導いた米国の指針をサッカー界でも生かす」と語る。

    誰もが「そんなことはできない」と言った。我々の返答？「見てろ」だ」

    参入時にはジェイ・Zのブランド力と米スポーツ・音楽業界での実績が後押しした。同社は早期にケヴィン・デ・ブライネ、ロメル・ルカク、ジェローム・ボアテングらを獲得し、存在感を示した。

    ヨマークは言う。「創業当時、私たちは現状に挑戦する『チャレンジャー・ブランド』だった。今もそれは変わらない」。そして最近、彼らはほとんど誰も予想できなかった好機を、その精神でつかんだ。

    • 広告
  • This picture taken on April 13, 2012 shoAFP

    ポーランドにおける本物さ

    ヨマークは長年の友人ロバート・プラテックを通じてクラクフを知った。プラテックは2025年8月、KSクラコヴィアの過半数の株式を取得。その一環としてヨマークに現地視察を依頼した。一度訪れただけでヨマークはビジョンとロック・ネイションの貢献可能性に確信を持った。

    「このプロジェクトに心を奪われた」と彼は語る。「街も、プロジェクトも、将来性も魅力的だ。ポーランドサッカーは正しい方向に進んでいる。リーグの競争は激しく、Roc Nation Sports Internationalにとってこの市場は魅力的で刺激的だ。 クラブの野心、世界への飛躍、そしてロブという熱心なオーナーの存在も後押しし、これは Roc Nation が関わるべきプロジェクトだと確信した。

    「街には歴史が息づき、鼓動が聞こえます。住民はコミュニティを愛し、その一員であることを誇りに思っています。2つのクラブがライバル関係にあるため、サッカーは地域の基盤です。」

    4月、KSクラコヴィアとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルは正式に提携を発表。この提携はストーリーテリングに重点を置き、ロック・ネイションがクラブのブランドを世界規模で高める支援を行うものです。ロック・ネイションにとっては、強固な地域基盤を土台に、クラブの国際的な知名度をゼロから築き上げる機会となりました。クラブにとっては、これなしでは実現できなかった成長のチャンスでした。

    「クラブの内部に身を置くと、クラコヴィアが単なるスポーツチームではなく、人々のアイデンティティの一部であることにすぐに気づきます」とKSクラコヴィアの副社長兼最高収益責任者デビッド・アムデュラーは語る「何世代にもわたる家族がスタジアムにやってくる姿が見られます。それは人々が大きな誇りを持って受け継いでいる共有の遺産なのです。 スタジアムには今、手に取るように感じられるエネルギーが満ちています。それは、伝統への深い敬意と未来への活気に満ちた期待が混ざり合ったものです。ここのファンは並々ならぬ忠誠心を持ち、本物であることへの基準も高い。彼らは我々が『魂』を失うことを望んでおらず、そうあってはなりません。

    「このコミュニティで活動すると、世界への扉を開きつつ、本来の精神を守らねばならないと痛感します。過去と未来が融合する場で、クラブがクラクフに根ざしたまま世界的な対話の中で自らの声を見出しつつあるのをリアルタイムで目の当たりにするのは、大きなやりがいを感じます。」

    成長を正しい形で実現することが重要だ。作り物ではなく、本物の体験を提供し、ストーリーもまた真実でなければならない。

    「サッカー界で最も価値があるのは“本物”だ」とアムデュラーは語る。「クラコヴィアは流行に合わせてアイデンティティを人工的に作るつもりはない。100年以上受け継がれた歴史に忠実でありたい。妥協せず、唯一無二のクラブであり続けることが目標だ。 魂と共感を呼ぶ物語があれば、メガクラブでなくてもグローバルブランドになれると証明したい。今後10年、そしてその先も、文化的に共鳴する存在になることが私たちの成功だ」

    では、どうすれば実現できるのか。方法は多岐にわたる。

  • CracoviaRoc Nation Sports International

    パートナーシップとは何でしょうか？

    ロック・ネイションとKSクラコヴィアの提携は始まったばかりだが、すでに明確な目標がある。まず、クラブ創立120年の歴史を広く発信し、ポーランド国外にも知らしめること。ヨマーク氏とアムデュラー氏は「このクラブには歴史がある」と口を揃えるが、クラクフ以外ではほとんど知られていない。 その歴史への関心を高め、さらに重要なのは、サッカーの主要な目的地ではないクラブと街への関心をどう高めるかだ。

    そのカギはピッチの外にもある。ロック・ネイションはスタジアムの活用法を多角化し、コンサート会場として地域コミュニティの拠点にし、新たなファンをクラクフに呼び込む。商業化の波は新しいスポンサーやストーリーをもたらし、クラブを大きな舞台へ押し上げる。

    もちろん、ピッチ上の強化も欠かせません。ロック・ネイションは所属アーティストのネットワークを生かし、若手発掘にも協力できます。

    「アフリカは当社にとって大きな市場です」とヨマーク氏は語る。「現地のスカウト活動を強化し、アフリカの選手をクラブへ招へいしたい。当クラブを若手が成長し、より大きな舞台へステップアップする『踏み台』にしたい。有望な若手を獲得する機会になると信じています」

    とはいえ、成功は容易ではない。レックサムは奇跡的な例で、ハリウッドオーナーやリアリティ番組が重なった結果だ。同様の再現は難しい。

    では、クラコヴィアにとっての成功とは何か。答えはシンプルだ。今より大きく、より良いクラブになること。

    「5年後には世界中のサッカーファンに私たちのユニフォームの色を覚えてほしい。試合結果だけでなく、私たちの物語やコンテンツを通じて覚えてほしい」とアムデュラーは語る。「10〜20年後にはクラコヴィアが多目的文化拠点となるのが成功だ。 スタジアムを音楽やエンターテインメント、スポーツの国際イベント拠点にしたいと考えています。同時に、地域社会との強い絆も維持します。輝かしい過去とグローバルな未来をつなぐ架け橋となることが目標です」

    ロク・ネイションのパートナーはKSクラコヴィアだけではない。マメロディ・サンダウンズ、コモ、バーンリー、マルセイユもコンサルティングを受けている。そして木曜日、同組織はグローバルに大きな影響力を持つ新たなパートナーを迎えた。

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーにある世界的ブランド

    サッカーファンならチェルシーを知らない人はいないでしょう。ロック・ネイションとチェルシーのプロジェクトは、KSクラコヴィアとのプロジェクトとは目的が異なります。しかし、最終目標は同じです。

    チェルシーはすでにグローバルブランドだが、さらに成長できるとクラブは考えている。同規模のクラブ同様、ブルーズも常に国際市場を意識している。そこでロック・ネイションとの提携は、特に米国市場でチェルシーをサッカー・音楽・文化の交差点に位置づけ、新たなファンを獲得する試みだ。

    「現代のサッカーファンは、ピッチ上の90分を超えた価値をクラブに求める」とチェルシーのブランドディレクター、スコット・フェントンは語る。「私たちは文化に明確な視点を持ち、サッカーが人によって異なる意味を持つことを理解している。そのため、チェルシーを文化の中心に据え、多角的にファンとつながる戦略を進めてきた。

    ブラジル人ラッパーがライブでチェルシーのユニフォームを着用し、WWEのレスラーがクリスマスキャンペーンに登場し、サードキットがゴリラズのMVに登場し、カナダ人ピアニストのトニー・アンがアンセム『Blue is the Colour』をリミックスするなど、私たちはピッチ外でも常に進化し、幅広い層に届く斬新な方法で存在感を示しています。 中央のCeeからティモシー・シャラメまで、セレブリティがスタンフォード・ブリッジに集まるのには理由があります。また、ドレイクのブランド「OVO」との限定コラボのように、サッカーの枠を超えた取り組みが共感を呼んでいます。」



    両者は協力し、特に米国のポップカルチャーを取り込むキャンペーンを数か月以内に発表。コンテンツやライブ体験を通じて展開する。

    「チェルシーにとって重要なのは、ファンの全体像を把握し、次世代のサポーターとそのサッカーへの入り口を見極めることです」とフェントンは語る。「エンターテインメントや文化を通じて新たな層とつながり、彼らの世界に入り込むことが、ロンドンだけでなく世界的に、短期的にも長期的にもファンベースを拡大する鍵となります。」

    この長期的な視点は偶然ではない。ロンドンからクラクフまで、多くのクラブやブランドが米国に注目している。今夏、北米で開催されるワールドカップがサッカー界の転換点になると考える人も多いからだ。

  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USAAFP

    アメリカでの未来

    ロック・ネイションは、今夏のワールドカップでヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、ガブリエル・マルティネッリ、エンドリック、クリス・リチャーズら複数の所属選手がピッチに立つと期待している。 スポーツはスターパワーで動くとの考えから、同社は彼らに大会のスターになってほしいと期待している。それが実現すれば、選手たちの知名度は急上昇し、周囲も巻き込んで好循環が生まれるだろう。

    「1994年、アレックス・ララスが米国サッカーの顔だった。今夏はリチャーズがその役目を担うかもしれない。代表が好成績を残せば、彼は大会後に“キャプテン・アメリカ”と呼ばれるだろう」と語った。

    「その後」がすべてだ。大会後、米国や世界サッカーがどう変わるのか。その答えを Roc Nation は見据えている。

    ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルは、その答えの一翼を担いたいと考えている。数年前から準備を進め、この夏、その動きは加速する。

    「米国開催の今回のW杯は、次の段階へ進む触媒とならねばならない」とヨマークは語る。「それが実現すれば、米国にとって特別な時代が訪れる。我々ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルはその可能性を信じており、だからこそ米国市場で選手獲得に注力しているのだ。

    「米国市場は大きな可能性があると確信している。だからこそ、米国にリソースを集中させ、事業拡大を図っている。その原動力はワールドカップだ」

    7年前、ヨマークがジェイ・Zらロック・ネイションのステークホルダーと会合を持ったのは、米国開催決定直後だった。W杯を契機に同社は米国市場で確固たる地位を築くつもりだったが、その姿や提携クラブは予想できなかった。

    目前に迫った飛躍の瞬間を前に、次に何が起こるのか。予測は難しいが、ヨマークには明確な目標がある。

    「私たちはサッカーのエコシステムに良い影響を与えたと確信したい。私は『インパクト』という言葉をよく使いますが、それはクライアントやアスリート、コンサルティングパートナーへの影響だけでなく、業界での影響力を活用し、スポーツを発展させ、従来の方法とは異なるアプローチで物事を進めることでもあります」と彼は語る。

    「私がここにいるのは名声のためでも見出しを飾るためでもなく、影響力を前向きに使い、サッカー界に永続的な足跡を残すためだ。それができれば、私たちは大きな勝利を収める」