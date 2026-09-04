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Adhe Makayasa

翻訳者：

インド唯一の欧州組スター！ブラジル＆ウルグアイ戦に向け、スロヴァン・リュブリャナのGKソム・クマールが夢の招集を受ける

インド
インド 対 ブラジル
ブラジル
親善試合
S. Kumar
ND Slovan Ljubljana

スロバン・リュブリャナのGKソム・クマールが、今後予定される意欲的な国際試合に向けて、インド代表Aチームに初招集された。今回のメンバーで唯一の海外組であるこのスロベニア2部所属GKは、南米の強豪ブラジル、ウルグアイとの夢のような対戦に臨む可能性がある。

  • GKが歴史的なチャンスをつかむ

    NDスロヴァン所属のGKクマールが、権威ある国際親善試合シリーズを前に、インドA代表に初招集された。スロベニア2部でプレーするこの若き守護神は、9月14日にバンガロールへ向かい、最初のトレーニングキャンプに合流する予定だ。今回の選出は大きな節目であり、クマールはインド国内リーグ以外から選ばれた唯一の海外組選手となった。


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    スロベニアのクラブが誇りを表明

    NDスロヴァンはこの知らせを熱烈に歓迎し、GKの偉業を祝うために公式声明を発表した。「ソムの招集は、彼にとって大きな評価であり、NDスロヴァンにとっても特別な誇りの源だ。われわれの選手は、インドが世界サッカーの2つの強豪、ブラジルとウルグアイとも対戦する代表ウィークの期間中、A代表の一員となる。おめでとう、ソム！ 我々は君を誇りに思っており、代表のユニフォームを着て大きな成功を収めることを願っている！」

  • 欧州ルートが実を結ぶ

    クマールの欧州でのサッカーキャリアは、2020年からブラボ、クルカ、オリンピヤ・リュブリャナの各ユースアカデミーで経験を積みながら形作られてきた。存在感あるGKはその後、ラドムリェとプロ契約を結び、さらにスロヴァンで公式戦17試合に出場。A代表での本格的な飛躍は、欧州で歩んできた道の価値を裏づけるものであり、インドサッカー界全体にとっても大きな追い風となる。

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    今後の世界的な試金石が迫る

    インドは9月26日、ベンガルールでパナマを迎えて国際シリーズの初戦に臨む。その後、10月3日にはコルカタで世界的強豪ブラジルとの注目の一戦に臨み、さらに3日後には同じ会場でウルグアイと対戦する。このような強力な南米勢の攻撃陣と真っ向から渡り合うことは、クマールにとってゴールマウスの間で自らの実力を証明する最高の舞台となる。

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