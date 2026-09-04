インドは9月26日、ベンガルールでパナマを迎えて国際シリーズの初戦に臨む。その後、10月3日にはコルカタで世界的強豪ブラジルとの注目の一戦に臨み、さらに3日後には同じ会場でウルグアイと対戦する。このような強力な南米勢の攻撃陣と真っ向から渡り合うことは、クマールにとってゴールマウスの間で自らの実力を証明する最高の舞台となる。