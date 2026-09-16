インテルMFハカン・チャルハノール、太ももの負傷でローマ戦を欠場へ

ミラノのクラブは、離脱の深刻度を見極めるためロッツァーノで精密検査を行った後、公式のメディカルアップデートを発表した。

火曜日に公開された声明で、インテルは次のように発表した。「ハカン・チャルハノールは今朝、ロッツァーノのイストゥト・クリニコ・フマニタスでメディカルチェックを受けた。検査の結果、右太ももの内転筋に肉離れが確認された。今後数日間で状態を評価していく」

イタリア国内で広く報じられているところによれば、この筋肉系の負傷により、同選手は土曜日に予定される首都への重要なアウェー戦を欠場する見通しだ。