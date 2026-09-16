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インテルMFハカン・チャルハノール、太ももの負傷でローマ戦を欠場へ
司令塔が頂上決戦を前に離脱
右太ももの問題により、そのMFは月曜日のウディネーゼ戦での劇的な5-3の勝利を欠場した。モンツァ戦とカリアリ戦というインテルのリーグ開幕2試合で得点を記録し、その後はナポリ戦とチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦にも出場していた中での不在となる。創造性の源を失うことは大きな痛手であり、とりわけ4試合を終えて両イタリアの強豪がともに無傷の全勝記録でこの一戦に臨むだけに、その影響は小さくない。
インテル、内転筋の負傷を確認
ミラノのクラブは、離脱の深刻度を見極めるためロッツァーノで精密検査を行った後、公式のメディカルアップデートを発表した。
火曜日に公開された声明で、インテルは次のように発表した。「ハカン・チャルハノールは今朝、ロッツァーノのイストゥト・クリニコ・フマニタスでメディカルチェックを受けた。検査の結果、右太ももの内転筋に肉離れが確認された。今後数日間で状態を評価していく」
イタリア国内で広く報じられているところによれば、この筋肉系の負傷により、同選手は土曜日に予定される首都への重要なアウェー戦を欠場する見通しだ。
歴史あるライバル関係が再び火花を散らす
司令塔の不在は、両クラブがセリエA単独首位を懸けて激突するこのタイミングで訪れた。開幕から無傷の成績を続ける2チームが、ここまでシーズンが進んだ段階で対戦するのは2014年10月以来初めてである。 ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームは、4試合で12得点1失点を記録し、得失点差で首位に立っている。しかし、アウェーの相手は心理的に大きな優位を持っている。直近のリーグ戦でのオリンピコ乗り込み5試合をすべて制しており、その合計スコアは11-2だ。
- ABACAPRESS
代表ウイークは大一番の後に続く
土曜日の首位攻防戦は、国内リーグがインターナショナルウインドーに入る前に、双方にとってここまでで最大の試練となる。ローマはクラブ史上3度目となるセリエA開幕5連勝を主張できる一方、アウェーの相手はローマの地で続く近年の優位をより確かなものにすることを狙っている。トルコ陣営も情勢を注意深く見守ることになりそうだ。フランス、イタリア、ベルギーとの重要なUEFAネーションズリーグの日程が急速に近づいているためである。
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