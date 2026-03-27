インテル、U-23チームが本拠地を移転：来季からホームゲームはブレダで行われる。プロジェクトの現状

4月にヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネで行われる予定の会議の中には、U-23プロジェクトに関するものもいくつか含まれている。初年度もいよいよ終盤を迎え、最終的な総括や必要な検討を行う時間はまだあるが、将来に向けた基盤を築くことが重要だった。 好調なスタートを切った後、ヴェッキ監督率いるチームは予想外のスランプに見舞われましたが、セリエCでのセカンドチームとしての初参戦であることを考えれば、こうした浮き沈みもまた競技の一部と言えるでしょう。 しかし、近いうちにこのプロジェクトとそれに伴う哲学を見直す必要があり、おそらくは現監督であるステファノ・ヴェッキの去就についても検討することになるだろう。彼が来シーズンも引き続き指揮を執るかどうかは、まだ完全には定まっていない。 今シーズンはいくつかの課題も浮き彫りになった。プリマヴェーラ（U19）チームとの間で意思疎通の齟齬が見られたほか、練習施設にも問題が生じた。とはいえ、アッピアーノ・ジェンティーレでの工事が完了し、来年1月からはインテルU-23がピネティーナでトップチームと合流できる見込みであるため、こうした問題は解消されるはずだ。



