4月にヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネで行われる予定の会議の中には、U-23プロジェクトに関するものもいくつか含まれている。初年度もいよいよ終盤を迎え、最終的な総括や必要な検討を行う時間はまだあるが、将来に向けた基盤を築くことが重要だった。 好調なスタートを切った後、ヴェッキ監督率いるチームは予想外のスランプに見舞われましたが、セリエCでのセカンドチームとしての初参戦であることを考えれば、こうした浮き沈みもまた競技の一部と言えるでしょう。 しかし、近いうちにこのプロジェクトとそれに伴う哲学を見直す必要があり、おそらくは現監督であるステファノ・ヴェッキの去就についても検討することになるだろう。彼が来シーズンも引き続き指揮を執るかどうかは、まだ完全には定まっていない。 今シーズンはいくつかの課題も浮き彫りになった。プリマヴェーラ（U19）チームとの間で意思疎通の齟齬が見られたほか、練習施設にも問題が生じた。とはいえ、アッピアーノ・ジェンティーレでの工事が完了し、来年1月からはインテルU-23がピネティーナでトップチームと合流できる見込みであるため、こうした問題は解消されるはずだ。
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インテル、U-23チームが本拠地を移転：来季からホームゲームはブレダで行われる。プロジェクトの現状
シ・ヴァ・アル・ブレダ
一方、今シーズン、ネラッズーリが本拠地としているモンツァのスタジアムからの撤退は、もはや確実となった。来シーズンからはセスト・サン・ジョヴァンニのブレダ・スタジアムで試合を行う予定であり、女子チームも来季のチャンピオンズリーグに出場することになれば、同スタジアムを本拠地とする見込みだ。 今後のチーム編成に関する構想としては、現在のチームにはそのようなタイプの選手がほとんどいないため、トップチーム入りを視野に入れて育成する若手選手をさらに数名加える方針となる見込みだ。来シーズンからU-23でプレーを開始する予定の選手には、2006年生まれのズインや2008年生まれのマッティア・マレロなどがいる。
ステファノ・ヴェッキが最優先事項だ
監督人事はシーズン終了後に検討される予定だ。インテルとしては、引き続きステファノ・ヴェッキにチームを任せることを優先しているが、全員が同じ信念を持って再出発することが必要となる。そうでなければ、双方が別々の道を歩むことになるかもしれない。その場合、ネラッズーリは内部・外部を問わず、いくつかの選択肢を検討することになるだろう。しかし、現時点でそのような結論を出すにはまだ時期尚早である。