現在が肉体的・精神的な全力を要求している状況では、将来のことを考えるのは難しい。しかし、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネ（インテル本拠地）では、目の前のプレッシャーと、変化に満ちた未来を築くために名門クラブが推進すべき必要な計画とを切り離して考える義務がある。現状は決して明るいとは言えない。チヴー率いるインテルは首位に立っているものの、ミランやナポリに差を縮められつつある。 アタランタとフィオレンティーナとの直近2試合で獲得できたのはわずか2ポイントに過ぎず、今後の日程にはコモ、ローマ、ラツィオ、ボローニャといった、難関かつ決定的な試合が控えている。ネラッツゥーリの監督自身も、フィオレンティーナ対インテル戦の前日の記者会見で、チームがフィジカル面で100％の状態ではないことを認めた。 しかし、フィジカル面の不足に加え、メンタル面の不足も重なり、昨シーズンの不振に打ちのめされたチームが抱える周知の問題となっている。これは、年末に退団する多くの選手や、もはやインテルでプレーする姿が見られない選手たちによって、ロッカールームが分裂し始めていることも一因だ。
翻訳者：
インテル、4月初旬にオーナー・経営陣とチブが移籍市場と契約更新について会談：現状
予定されている会合
このような極めて特殊な状況下で、インテルは今後の対応策を模索することになる。アウジリオとバッチンの契約は2027年までだが、会長に就任した際に2030年まで長期契約を結んだマロッタとは異なり、年末には経営陣の契約について話し合う必要があるという前提に立っている。 しかし、夏を迎える前に基盤を固める必要があり、そのためオークツリーは4月に一連の会議を企画した。経営陣と技術スタッフとの会議は4月の初旬に予定されており、その際、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネで経営陣と監督との話し合いが行われる。そこでは、将来に向けた要望、プロジェクト、契約更新の交渉、そして選手獲得・放出の戦略について話し合うことになるだろう。
優勝争いが選択に影響を与える
したがって、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネでは、シーズンはまだ多くの展開と決着を残しているものの、計画を立てる時期が到来している。なぜなら、スクデットを勝ち取るか逃すかによって状況は一変するからだ。特に、ミランに対して最大10ポイント、ナポリに対して最大14ポイントのリードを築いた後にイタリア王者の座を逃すことになれば、その打撃は甚大である。そのような失速は壊滅的であり、その兆候は、とりわけ計画策定の段階において、しっかりと捉えておくべきサインである。 しかし、今後改めて状況を把握し、必要に応じて軌道修正を行う時間は十分にある。その間、インテルは極めて現実的な姿勢を貫こうとするだろう。その意味で、4月の初旬は、今後の方向性を示す手がかりとなるかもしれない。