インテル、4月初旬にオーナー・経営陣とチブが移籍市場と契約更新について会談：現状

現在が肉体的・精神的な全力を要求している状況では、将来のことを考えるのは難しい。しかし、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネ（インテル本拠地）では、目の前のプレッシャーと、変化に満ちた未来を築くために名門クラブが推進すべき必要な計画とを切り離して考える義務がある。現状は決して明るいとは言えない。チヴー率いるインテルは首位に立っているものの、ミランやナポリに差を縮められつつある。 アタランタとフィオレンティーナとの直近2試合で獲得できたのはわずか2ポイントに過ぎず、今後の日程にはコモ、ローマ、ラツィオ、ボローニャといった、難関かつ決定的な試合が控えている。ネラッツゥーリの監督自身も、フィオレンティーナ対インテル戦の前日の記者会見で、チームがフィジカル面で100％の状態ではないことを認めた。 しかし、フィジカル面の不足に加え、メンタル面の不足も重なり、昨シーズンの不振に打ちのめされたチームが抱える周知の問題となっている。これは、年末に退団する多くの選手や、もはやインテルでプレーする姿が見られない選手たちによって、ロッカールームが分裂し始めていることも一因だ。







