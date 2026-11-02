インテル、1月の攻撃陣補強はキエーザかイカルディか、それともセリエAからの大物獲得か？

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わずか二つの言葉、「妥当な指摘」が、インテルの移籍市場をめぐる大きな検討課題を生んだ。この言葉を口にしたのはインテルのクリスティアン・キヴ監督。攻撃陣がすでに充実しているチームに、それでも5人目のFWを加えることの必要性、いや正確には可能性を認め、強調した。

そして『スポルトメディアセット』によると、インテルはすでに複数の案件の検討を始め、過去の案件の検討も再開しており、選択肢は3つある。1月に監督の要望に応えるための選択肢だ。