インテル、1月の攻撃陣補強はキエーザかイカルディか、それともセリエAからの大物獲得か？

わずか二つの言葉、「妥当な指摘」が、インテルの移籍市場をめぐる大きな検討課題を生んだ。この言葉を口にしたのはインテルのクリスティアン・キヴ監督。攻撃陣がすでに充実しているチームに、それでも5人目のFWを加えることの必要性、いや正確には可能性を認め、強調した。
そして『スポルトメディアセット』によると、インテルはすでに複数の案件の検討を始め、過去の案件の検討も再開しており、選択肢は3つある。1月に監督の要望に応えるための選択肢だ。
わずか二つの言葉、「妥当な指摘」が、インテルの移籍市場をめぐる大きな検討課題を生んだ。この言葉を口にしたのはインテルのクリスティアン・キヴ監督。攻撃陣がすでに充実しているチームに、それでも5人目のFWを加えることの必要性、いや正確には可能性を認め、強調した。
そして『スポルトメディアセット』によると、インテルはすでに複数の案件の検討を始め、過去の案件の検討も再開しており、選択肢は3つある。1月に監督の要望に応えるための選択肢だ。
ダービーでの敗戦後、キヴ監督は当然ながら手元にいる選手たちを擁護した。一方で、選手をもう1人加えるために移籍市場で動く可能性は否定しなかった。
「移籍市場で5人目のFWを獲得するか？その考えはもっともだ。だが、ラウタロが負傷し、ほかのFW2人も万全ではない今、それを言うのは簡単すぎる。こうしたことは起こるものだが、幸い頻繁に起きるわけではない。検討はする。それでも我々は、今いる4人のFWに満足している」
もちろん、この話が唐突に浮上したわけではない。発端は、ダービー直前の数日間に、かつてインテルで活躍したマウロ・イカルディが自ら復帰を売り込んだことだ。元キャプテンのアルゼンチン人ストライカーは、ガラタサライ退団後、無所属となっている。『レプッブリカ』紙に対し、たとえ5番手でもインテルに戻り、ミラノでのキャリアの苦い最後の日々を塗り替えたいという夢を語っていた。
「大切な年月を過ごし、キャプテンマークを巻いた。あのユニフォームとともに、今の自分の一部を築いた。最後はつらいものだったし、違う形で区切りをつけられたらと思う。復帰に意味があるのは、互いに確信を持ち、ともに達成すべき目標がある場合だけだ。まだ自分にはできることがたくさんある。どこかに戻るなら、力になり、勝つために戻る」
イカルディはすぐにでも加入可能だが、中断期間が迫るなか、クラブの検討は長引き、そのまま1月に持ち越される可能性もある。その頃には、ベッペ・マロッタが以前から目をつけていた選手が再び候補に浮上するかもしれない。しかも、かなり抑えた金額で獲得できる可能性がある。
フェデリコ・キエーザはリヴァプールで出場機会を得られない状況が続いている。出場機会を取り戻し、継続してプレーするためなら、プレミアリーグでプレーする選択肢を断念する用意が初めて本当にできたと、すでに明らかにしている。コンディションが良ければ、インテルにとってセカンドストライカーだけでなく、サイドでも起用できる切り札になり得る。試合中により攻撃的な布陣へ変更する場合にも対応でき、現在のチームに欠けている重要な1対1の能力も備えている。
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最後の選択肢は、金銭面では間違いなく最も大きな負担となるが、年末に成立させる可能性のある補強を前倒しするものだ。インテルがイタリアのリーグでも追っている数多くの有望株の一人を巡り、ライバルに先んじることになる。
この点についてスポルトメディアセットが報じたところによると、インテルはカリアリのポール・メンディ、またはモンツァで台頭したグスタボ・バレラの獲得に本腰を入れる可能性がある。いずれも移籍金の支出を伴うが、年俸や契約面での負担は比較的小さい選択肢だ。
検討は続いており、5人目のFWが加わらない可能性もある。それでも、キヴが1月に向けて小さなパンドラの箱を開けたことは確かだ。