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Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、苦戦して10人となるもチャンピオンズリーグで初勝利。シャフタールに1-0で勝利

インテル
シャフタール・ドネツク
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 シャフタール・ドネツク

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節、インテル対シャフタール・ドネツクの試合をチェック。

インテルがついに2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初勝利を手にした。苦しい状況でも離れ業をやってのける、型破りなチームらしい勝ち方だった。サン・シーロでのシャフタール戦は、1-0で終了。決勝点を挙げたのはカルロス・アウグストだ。しかし、そのゴールが生まれたとき、インテルはバストーニが不用意にも3分間で2枚のイエローカードを受け、10人になっていた。


それまでとは違う試合にする必要があり、実際、前半はある程度そうなった。立ち上がりにインテルが攻勢をかけ、チュラムとボニーのシュートをGKリズニクに阻まれると、その後は重心を下げ、前半終了にかけて勢いを増すシャフタールを抑えようとした。


後半は展開が変わる。キヴ監督が60分に行った交代策でインテルは活気を取り戻したが、アレッサンドロ・バストーニが3分間で2枚目のイエローカードを受けて退場し、その勢いはすぐに止まった。チームは必然的に4-4-1へと布陣を修正。それでも77分、カルロス・アウグストが相手の守備が及んでいないスペースに入り込み、1-0とするゴールを決めた。終盤にはジョセップ・マルティネスが2度にわたって失点を防ぎ、インテルにチャンピオンズリーグでの戦いを立て直す足がかりとなり得る初勝利をもたらした。


インテル 1-0 シャフタール

得点者：77分 カルロス・アウグスト（インテル）



  • ゴールとハイライトシーン

    88分 ダブルセーブ：ジョゼップ・マルティネスが批判を黙らせる。まずニューワートンの低いシュートに素早く反応してCKに逃れると、続くマトビエンコのヘディングにも飛びついて阻んだ。


    84分 チャンス：テュラムが競り合いながらマトビエンコを抜き、右サイドを突破。中央に完璧なパスを送るが、走り込んだムヒタリアンはリズニクと1対1の場面でダイレクトシュートを打てない。切り返してから放ったシュートは枠を外れた。


    79分 ゴール取り消し：ナザリナの縦へのロングパスが、ジョゼップ・マルティネスと1対1になったニューワートンに通る。トラップからシュートを決めたが、直後に副審が旗を上げ、明らかなオフサイドで得点は認められなかった。


    77分 ゴール：インテルがボールを奪い返し、ムヒタリアンが左に開きながらボールをつなぐ。顔を上げてカルロス・アウグストへ絶妙なロングパスを送ると、カルロス・アウグストがボンダルを出し抜き、飛び出したリズニクを破った。


    69分 バストーニにレッドカード：バストーニがわずか3分間で2枚のイエローカードを受け、インテルは10人に。まず第4審判への抗議で警告を受けると、挑発が相次いだCKの場面でオチェレトコの顔を両手で押した。オチェレトコは押された様子を巧みにアピールし、主審は2枚目のイエローカードを提示した。


    66分 チャンス：リズニクが見事なセーブでシャフタールを救う。左寄りの位置でボールを受けたテュラムは、マルロンをかわして右足に持ち替え、カーブをかけたシュートを放つ。わずかに相手に当たったボールはファーサイドの隅に向かうかと思われたが、リズニクが飛びついてCKに逃れた。


    60分 チャンス：途中出場の選手たちがさっそく流れを変える。走りながらパスを交換したディウフとビセックだったが、ビセックはペナルティーエリア内で寸前に止められる。それでもプレーは続き、ボールを受けたボニーが右足に持ち替えてシュート。しかし、リズニクがセーブした。


    55分 イエローカード：アリソンが「ネイマール風」のプレーを試み、ディマルコの頭上にボールを浮かせて縦に抜け出す。テュラムが激しく当たって倒すと、選手たちが集まって抗議する騒ぎにもなり、主審はフランス人選手のテュラムにイエローカードを提示した。


    40分 チャンス：インテルが難を逃れる！　右からのCKで、バレッラがボンダルを見失う。ボンダルはバレッラに競り勝ってヘディングでゴール隅を狙ったが、ジョゼップ・マルティネスが飛びつき、片手でゴールから遠ざけた。


    21分 チャンス：リズニクがまたも好セーブ。ペナルティーエリア際からのボニーの反転シュートを防ぐ。こぼれ球はエリア中央に残ったが、ボニーが再び触る寸前にマトビエンコが先にボールを奪った。


    19分 インテルが抗議：右からのCKの流れで、アカンジが高く跳んで頭で折り返そうとしたボールが、曲げていたマルロンの腕に当たる。こぼれ球をバレッラが触り、ボニーがシュートを放つも枠の上へ。Primeの判定解説を務めるカルバレーゼは「腕は曲がっており、反則にはならない」との見解を示した。


    7分：今度はインテルが対応を誤る。ペドリーニョがボールを運んで30メートルを進み、ペナルティーエリア際から左足で狙う。シュートは相手に当たり、ジョゼップ・マルティネスが難なくセーブした。


    5分 チャンス：インテルが再びボールを奪い、チャルハノールがペナルティーエリア際からシュート。ボールは枠を外れた。


    3分 チャンス：スチッチがボールを奪い、ペナルティーエリア内のボニーへ。ボニーのパスを受けたテュラムが右足で逆サイドを狙うが、リズニクが防いだ。


    0分 21時、サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァでキックオフ。


    試合情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

  • インテル対シャフタール：試合記録

    インテル対シャフタール 1-0


    得点者：77分 カルロス・アウグスト（インテル）


    インテル（3-5-2）：ジョゼップ・マルティネス；アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト；スペンス（59分 ディウフ）、バレッラ、チャルハノール（59分 ジエリンスキ）、スチッチ（73分 ルイス・エンリケ）、ディマルコ（59分 ビセック）；ボニー（75分 ムヒタリアン）、テュラム。

    控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、スタンテ、ボヴィオ、モスコーニ、ピオ・エスポジト。

    監督：キヴ。


    シャフタール・ドネツク（4-1-4-1）：リズニク；ヴィニシウス・トビアス、ボンダル、マトヴィエンコ、ペドロ・エンリケ；オチェレトコ（72分 イサキ）；アリソン・サンタナ（82分 ブルニーニョ）、ペドリーニョ（32分 ナザリナ）、マルロン・ゴメス、メンドーサ（72分 ニューワートン）；カウア・エリアス（72分 トラオレ）。

    控え：フェシウン、クリスキフ、グラム、カラヴァイエフ、ガブリエル・カルヴァーリョ、ルーカス・フェレイラ、ルカ・メイレレス。

    監督：アルダ・トゥラン。


    主審：オスマーズ（ドイツ）

    警告：オチェレトコ（シャフタール）、テュラム（インテル）、マルロン（シャフタール）、スチッチ（インテル）

    退場：バストーニ（インテル）、警告2枚による

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