88分 ダブルセーブ：ジョゼップ・マルティネスが批判を黙らせる。まずニューワートンの低いシュートに素早く反応してCKに逃れると、続くマトビエンコのヘディングにも飛びついて阻んだ。





84分 チャンス：テュラムが競り合いながらマトビエンコを抜き、右サイドを突破。中央に完璧なパスを送るが、走り込んだムヒタリアンはリズニクと1対1の場面でダイレクトシュートを打てない。切り返してから放ったシュートは枠を外れた。





79分 ゴール取り消し：ナザリナの縦へのロングパスが、ジョゼップ・マルティネスと1対1になったニューワートンに通る。トラップからシュートを決めたが、直後に副審が旗を上げ、明らかなオフサイドで得点は認められなかった。





77分 ゴール：インテルがボールを奪い返し、ムヒタリアンが左に開きながらボールをつなぐ。顔を上げてカルロス・アウグストへ絶妙なロングパスを送ると、カルロス・アウグストがボンダルを出し抜き、飛び出したリズニクを破った。





69分 バストーニにレッドカード：バストーニがわずか3分間で2枚のイエローカードを受け、インテルは10人に。まず第4審判への抗議で警告を受けると、挑発が相次いだCKの場面でオチェレトコの顔を両手で押した。オチェレトコは押された様子を巧みにアピールし、主審は2枚目のイエローカードを提示した。





66分 チャンス：リズニクが見事なセーブでシャフタールを救う。左寄りの位置でボールを受けたテュラムは、マルロンをかわして右足に持ち替え、カーブをかけたシュートを放つ。わずかに相手に当たったボールはファーサイドの隅に向かうかと思われたが、リズニクが飛びついてCKに逃れた。





60分 チャンス：途中出場の選手たちがさっそく流れを変える。走りながらパスを交換したディウフとビセックだったが、ビセックはペナルティーエリア内で寸前に止められる。それでもプレーは続き、ボールを受けたボニーが右足に持ち替えてシュート。しかし、リズニクがセーブした。





55分 イエローカード：アリソンが「ネイマール風」のプレーを試み、ディマルコの頭上にボールを浮かせて縦に抜け出す。テュラムが激しく当たって倒すと、選手たちが集まって抗議する騒ぎにもなり、主審はフランス人選手のテュラムにイエローカードを提示した。





40分 チャンス：インテルが難を逃れる！ 右からのCKで、バレッラがボンダルを見失う。ボンダルはバレッラに競り勝ってヘディングでゴール隅を狙ったが、ジョゼップ・マルティネスが飛びつき、片手でゴールから遠ざけた。





21分 チャンス：リズニクがまたも好セーブ。ペナルティーエリア際からのボニーの反転シュートを防ぐ。こぼれ球はエリア中央に残ったが、ボニーが再び触る寸前にマトビエンコが先にボールを奪った。





19分 インテルが抗議：右からのCKの流れで、アカンジが高く跳んで頭で折り返そうとしたボールが、曲げていたマルロンの腕に当たる。こぼれ球をバレッラが触り、ボニーがシュートを放つも枠の上へ。Primeの判定解説を務めるカルバレーゼは「腕は曲がっており、反則にはならない」との見解を示した。





7分：今度はインテルが対応を誤る。ペドリーニョがボールを運んで30メートルを進み、ペナルティーエリア際から左足で狙う。シュートは相手に当たり、ジョゼップ・マルティネスが難なくセーブした。





5分 チャンス：インテルが再びボールを奪い、チャルハノールがペナルティーエリア際からシュート。ボールは枠を外れた。





3分 チャンス：スチッチがボールを奪い、ペナルティーエリア内のボニーへ。ボニーのパスを受けたテュラムが右足で逆サイドを狙うが、リズニクが防いだ。





0分 21時、サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァでキックオフ。





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