インテルが売却を拒否する主な理由の一つは、キヴの戦術的構想にある。ルーマニア人指揮官はプレシーズンを通じて、スタンコヴィッチを5人中盤の中で特定の役割に組み込んできた。具体的には、この若手はハカン・チャルハノールの第一代役として育成されている。トルコ代表MFに代わる信頼できる選択肢を見つけることは首脳陣の優先事項となっており、これまでピオトル・ジエリンスキ、ヘンリク・ムヒタリアン、さらにはニコロ・バレッラまでを深い位置のプレーメーカー役で試してきたが、その結果はまちまちだった。スタンコヴィッチはこのポジションに自然に適合する存在であり、技術的な安定感と、キヴが求める戦術的規律を兼ね備えている。

スタンコヴィッチに寄せられる信頼は、トレーニンググラウンドに近い関係者によれば無条件のものだという。彼をチームに残すことで、キヴは複数大会を戦う長いシーズンに向けた重要な戦術的保険を確保することになる。ただ、この決断は移籍市場にも波及効果をもたらす。インテルは依然としてリヴァプールのカーティス・ジョーンズに強い関心を示しており、キヴはその運動量と多様性を非常に高く評価している。イングランド人MFは理想的な補強と見なされているが、現状では中盤中央のエリアが過密状態にある。