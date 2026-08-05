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インテル、若きスターのアレクサンダル・スタンコビッチを軸にクリスティアン・キヴがチーム作りを進める中、ブレントフォードからの4000万ユーロの巨額オファーを拒否
インテル、プレミアリーグ勢からの関心に動じず
インテルは、大型流出の可能性にきっぱりと扉を閉ざすことで、強い意思を示した。今夏にクラブ・ブルージュでの見事なシーズンを経てクラブへ復帰したスタンコビッチは、獲得競争の中心に立たされている。セルビアのユース代表である同選手は、ブルージュのジュピラー・プロ・リーグ優勝に大きく貢献し、ベルギーで権威ある年間最優秀若手選手賞を受賞した。
こうした取引の金銭的な魅力があるにもかかわらず、クラブの反応は迅速で、なおかつ一致したものだった。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、インテル、選手本人、そしてスタンコビッチ家はそろって、ブレントフォードからの4000万ユーロのオファーに断固として「ノーサンキュー」を突きつけた。
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キヴがチャルハノールの後継者を指名
インテルが売却を拒否する主な理由の一つは、キヴの戦術的構想にある。ルーマニア人指揮官はプレシーズンを通じて、スタンコヴィッチを5人中盤の中で特定の役割に組み込んできた。具体的には、この若手はハカン・チャルハノールの第一代役として育成されている。トルコ代表MFに代わる信頼できる選択肢を見つけることは首脳陣の優先事項となっており、これまでピオトル・ジエリンスキ、ヘンリク・ムヒタリアン、さらにはニコロ・バレッラまでを深い位置のプレーメーカー役で試してきたが、その結果はまちまちだった。スタンコヴィッチはこのポジションに自然に適合する存在であり、技術的な安定感と、キヴが求める戦術的規律を兼ね備えている。
スタンコヴィッチに寄せられる信頼は、トレーニンググラウンドに近い関係者によれば無条件のものだという。彼をチームに残すことで、キヴは複数大会を戦う長いシーズンに向けた重要な戦術的保険を確保することになる。ただ、この決断は移籍市場にも波及効果をもたらす。インテルは依然としてリヴァプールのカーティス・ジョーンズに強い関心を示しており、キヴはその運動量と多様性を非常に高く評価している。イングランド人MFは理想的な補強と見なされているが、現状では中盤中央のエリアが過密状態にある。
クリスティアン・ロメロ獲得に向けた守備陣強化の動き
中盤の陣容は依然として放出と補強が入り混じる難題のままだが、インテルがエリート級の経験を加えようとしているのは守備陣である。インテルは現在、クリスティアン・ロメロに完全に照準を合わせている。アルゼンチン代表の同選手は、欧州の最高レベルで戦うために必要な激しさとリーダーシップをもたらす、守備の最後のピースと見なされている。
ジュゼッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、トッテナム・ホットスパーとの交渉で既に大きな前進を果たしている。報道によれば、移籍金については両クラブ間で合意に達しており、大きな障害は取り除かれた。しかし、契約は個人条件をめぐって一時的な膠着状態に陥っている。ロメロは年俸700万ユーロ前後を要求していると報じられている。バンジャマン・パヴァールが現在500万ユーロを受け取っていることを踏まえ、インテル首脳陣は給与体系を過度に広げることに慎重な姿勢を示している。
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市場における戦略的忍耐
現在の状況を見る限り、インテルは極めて高い戦略的忍耐力をもって動いているようだ。スタンコビッチとブレントフォードを巡る一件が示すように、最も将来有望な若手を急いで売却するつもりはない一方で、ジョーンズやロメロのような実績ある世界的スターの獲得には引き続き野心的な姿勢を保っている。ロメロの給与を巡る行き詰まりと中盤の人員過多を踏まえると、移籍市場の最終盤には収支のつじつまを合わせるための創意工夫、そして場合によっては注目度の高い選手の放出が必要になるだろう。
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