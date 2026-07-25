アナン・ハライリのインテル移籍話は、もはや完全に消滅した。イスラエル人ウインガーのユニオン・サン＝ジロワーズ所属選手は、両クラブがボーナス込み2500万ユーロで合意し、本人もメディカルチェックを受けるためミラノ入りしていたことから、インテルのユニフォームに袖を通す寸前まで迫っていた。だが、まさに最後の局面で、CONIからスポーツ適性の承認を得られなかったことで、この取引は破談となった。ハライリには大きな悔いが残っており、ベルギーからこの件について再び口を開いた。
AFP
翻訳者：
インテル、移籍不成立後のアナン・ハライリの言葉「とても元気だ。ここ2シーズンで99試合に出場し、その多くで90分間プレーしてきた」
言葉
「これから待ち受けるものに備えるため、フルメニューでのトレーニングに戻った。コンディションはいいし、ピッチに立ててうれしい。自分のキャリアには常に集中しているし、いつだって信じている。これからも常にベストを尽くす。状態は良く、健康で、完璧なコンディションだ。プレーする準備はできているし、100％を出すためにハードにトレーニングするつもりだ。過去2年間で99試合に出場し、そのほとんどで90分間プレーしてきた。 とてもいい感覚だ」と、2004年生まれの右サイドの選手はユニオン・サン＝ジロワーズの合宿でチームメートに合流した後、語った。
昨季にブレークした
アナン・カライリはマッカビ・ハイファでキャリアをスタートし、2024年夏に650万ユーロでベルギーリーグへ移籍した。ユニオンの一員として通算99試合に出場し、8ゴールを記録。昨季はチャンピオンズリーグでクリスティアン・キヴのインテルとも対戦しており、その一戦はインテルが4-0で勝利している。欧州最高峰の大会では8試合で3ゴールを挙げており、そのうちの1点はグループステージ最終戦のアタランタ戦で決めた決勝点だった。イスラエル代表では16試合に出場している。
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