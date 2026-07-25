「これから待ち受けるものに備えるため、フルメニューでのトレーニングに戻った。コンディションはいいし、ピッチに立ててうれしい。自分のキャリアには常に集中しているし、いつだって信じている。これからも常にベストを尽くす。状態は良く、健康で、完璧なコンディションだ。プレーする準備はできているし、100％を出すためにハードにトレーニングするつもりだ。過去2年間で99試合に出場し、そのほとんどで90分間プレーしてきた。 とてもいい感覚だ」と、2004年生まれの右サイドの選手はユニオン・サン＝ジロワーズの合宿でチームメートに合流した後、語った。