ピエロ・アウジリオの退任と、インテルの新スポーツディレクターへの、アウジリオの元副官ダリオ・バッチンの昇格を受け、インテルではバッチンがそれまで務めていたポストが空席となっていた。クラブは以前から、スポーツディレクターというよりも、下部組織や若手の育成により深く関わる人材の起用を検討しており、最終的にシモーネ・ロ・スキアーヴォを選んだ。
そして今日、クラブはロ・スキアーヴォを新たなフットボール育成ディレクターに任命したことを正式に発表した。
ピエロ・アウジリオの退任と、インテルの新スポーツディレクターへの、アウジリオの元副官ダリオ・バッチンの昇格を受け、インテルではバッチンがそれまで務めていたポストが空席となっていた。クラブは以前から、スポーツディレクターというよりも、下部組織や若手の育成により深く関わる人材の起用を検討しており、最終的にシモーネ・ロ・スキアーヴォを選んだ。
そして今日、クラブはロ・スキアーヴォを新たなフットボール育成ディレクターに任命したことを正式に発表した。
インテルは、シモーネ・ロ・スキアーヴォがクラブの一員となったことを喜んで発表する。同氏は2026年11月5日から、フットボール開発ディレクターとしてインテルでの活動を正式に開始し、チーフ・フットボール・オフィサーのダリオ・バッチンの直属となる。
ヴィボネーゼでの最初の経験を経て、ロ・スキアーヴォはローマのスカウト部門ディレクター、続いて下部組織のテクニカルコーディネーターを務めた。その後、サレルニターナのスカウト責任者を務め、パレルモのスカウト部門に加わった。
「シモーネ・ロ・スキアーヴォは専門知識と大きな熱意を持って、我々のクラブに加わる。スポーツ部門の日々の業務で、彼の貢献は貴重なものとなるだろう。彼を歓迎し、仕事が順調に進むことを願っている」と、ジュゼッペ・マロッタ会長兼CEOが語った。
クラブ一同、ロ・スキアーヴォを歓迎し、当クラブでの今後の歩みに幸運を祈っている。
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