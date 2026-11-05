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ピエロ・アウジリオの退任と、インテルの新スポーツディレクターへの、アウジリオの元副官ダリオ・バッチンの昇格を受け、インテルではバッチンがそれまで務めていたポストが空席となっていた。クラブは以前から、スポーツディレクターというよりも、下部組織や若手の育成により深く関わる人材の起用を検討しており、最終的にシモーネ・ロ・スキアーヴォを選んだ。

そして今日、クラブはロ・スキアーヴォを新たなフットボール育成ディレクターに任命したことを正式に発表した。