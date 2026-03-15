インテル対アタランタの1-1という引き分けは、決して穏やかな試合後ではなかった。インテルはいくつかの不利な判定に不満を抱いており、ローマでラツィオに勝利したミランに警戒を強めなければならない。ミランが勝てば、勝ち点差を5に縮め、ダービー前のビハインドを半分に減らすことになるからだ。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は、サン・シーロでの一戦翌日に、両チームがロッカールームに戻った直後に何が起きたかを振り返っている。
AFP
翻訳者：
インテル、審判団との「穏やかな」対立：「スカルヴィーニ・フラッテージのケースと同様の事例が過去に2件あり、ネラッズーリに不利益をもたらした」
『カオス・バストーニ』の余波
インテル首脳陣、特にジュゼッペ・マロッタ会長とピエロ・アウジリオスポーツディレクターは、審判団と「穏やかな」（『ラ・ロゼア』紙の表現）話し合いを行った。「インテル側からは、すでにダービー戦の時にも敵意に満ちた雰囲気が漂っており、クラブはこれをバストーニ事件に起因するものだと見ている」
過去の2件の事例
「インテルは、特にPKの判定をめぐる抗議について、自らの主張に根拠があると感じている。VARに関する判例には、これと非常によく似た事例が数多くあり、それらは正反対の判断が下されているからだ。そのうち2件はまさにインテルに不利な判定だった。2021年10月のユヴェントス戦におけるダムフリーズ対アレックス・サンドロのプレー、そして2024年1月のヴェローナ戦におけるダルミアン対マグナニのプレーだ。どちらのケースでもPKが与えられた。」
報道規制
そこで、関係者は全員沈黙を守り、19時頃にはスタジアムを後にした。インテルが審判の判定に不満を漏らすのはこれで2度目となる。1度目はナポリでのアウェー戦、第1戦で3-1で敗れた際だった。その時はマロッタ会長が発言したが、今回は誰も口を開かなかった。「口論をエスカレートさせるより、適切な場で正当な主張を行うべきだ」という方針が採用されたのである。
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