そこで、関係者は全員沈黙を守り、19時頃にはスタジアムを後にした。インテルが審判の判定に不満を漏らすのはこれで2度目となる。1度目はナポリでのアウェー戦、第1戦で3-1で敗れた際だった。その時はマロッタ会長が発言したが、今回は誰も口を開かなかった。「口論をエスカレートさせるより、適切な場で正当な主張を行うべきだ」という方針が採用されたのである。