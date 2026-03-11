インテルの将来については多くの関心が寄せられており、チウが現在手にする選手層を見ると、その関心は自然と湧き上がる。それは、「ビスコーネ」が自然な変貌、成長を可能にする脱皮の途上にあり、今後どのように展開していくのかを理解したいという思いからである。 実際、このチームは将来を見据え、刷新と強化を必要としている。しかし、経営陣とオーナーは、いくつかの理由からこのプロセスを先延ばしにしてきた。その理由としては、ロッカールームの段階的な変革を可能にするため、そして資金不足のためである。なぜなら、選手を交代させるには費用がかかるからだ。そのため、時間切れに思える状況でも、ダルミアンやアチェルビといった選手たちで前進することを選択してきた。 しかし、今は余裕がなく、前述の2選手に加え、ゾマー、デ・フライ、ムヒタリアンも確実に退団する見通しで、確実な退団者は5人となった。さらに、カルハノグル、フラッテシ、ディウフ、ダムフリーズ、ルイス・エンリケ、カルロス・アウグストの立場も評価される必要がある。 つまり、総額はかなりの額になる可能性があり、その結果、チーム構成は大幅に変わりそうだ。しかし、次の移籍市場は実際にどうなるのだろうか？
インテル、夏に革命が起きるのか？移籍の可能性のある全選手
したいけどできない
計画していることと、実際に実現することとは別物だからだ。ここ数シーズン、インテルは「欲しいが手に入らない」状態が続いている。ルックマンが欲しいが、獲得できないだけでなく、代わりとなる選手も現れない。コネが欲しいが、代わりにディウフを獲得する。ジョーンズが欲しいが、リバプールが引き下がる。ディアビが欲しいが、土壇場で移籍が流れてしまう。 移籍についても同様だ。この状況を踏まえると、来夏の移籍市場でインテルに何が起こるかを想像するのは難しい。とはいえ、いくつかのガイドラインは存在する。それは架空のものだが、現実に手元にあるものだけで仕事をする余裕のない経営陣の理想として存在している。 オークツリーが提供するリソースは限られているため、各部門ごとに想像力を働かせて検討する必要がある。
ゴールキーパー交代
ゾンマーの契約は更新されず、クラブ幹部は以前からグイリエルモ・ヴィチャーリオと接触している。同選手はトッテナムを離れ、イタリア復帰を希望している。ロンドンで困難に直面しているゴールキーパーだが、スパーズから引き抜くには多額の小切手を提示する必要があるだろう。 ソマーとヴィカリオの交代は、チブが経験豊富なゴールキーパーを求めていることもあり、非常に可能性の高い解決策と思われる。
防衛
現在、計画を複雑にする恐れのある予期せぬ事態がいくつか発生しています。それは、2028年まで契約が残っているビセックと、昨年契約を更新したばかりで、あと4年間は契約が残っているカルロス・アウグストに関する問題です。 両選手とも契約更新の話し合いが始まっていて、カルロス・アウグストには1シーズン320万ユーロの契約が提示され、ビセックには2年ぶりの昇給となる250万ユーロのオファーが出された。どちらもまだ返答は出ておらず、2つのことを示唆している。1つは提示額に同意していないこと、もう1つは彼らもオファーを出す可能性があることだ。 例えば、カルロス・アウグストは、成長法も考慮に入れて、1シーズン400万ユーロの契約を要求すると同時に、他の選択肢も模索している。それは、インテルでは3番手でも5番手でもなかった彼に、ようやくレギュラーの座を与える用意のあるクラブが他にあるかどうかを探るためだ。インテルは、ビセックとカルロス・アウグストの両方との合意成立に固執している。
中盤
ハカン・チャルハノールの将来が大きな焦点となっている。彼はトルコでキャリアを終えたいという願望を隠したことは一度もない。ガラタサライが満足のいくオファーを出すかどうかが注目される。昨夏、インテルとチャルハノールの間で2年契約が結ばれた際、ガラタサライから提示されたオファーは低額で挑発的であり、アウシリオを苛立たせた。 来年の夏には、インテルとチャルハノールの契約はあと1年しか残っていないから、どうなるかは想像に難くない。このミッドフィールダーは、誰の側に立つんだろう？ちなみに、ここ数ヶ月は契約更新の話し合いが始まる予定だったんだけど、今のところ、選手の側近とはこの話題は取り上げられていない。
中盤に関しては、ディウフに関する問題がある。レンズから2500万ユーロで加入したこのミッドフィールダーは、チウ監督によってそのポジションで起用されたことは一度もない。これは、ルーマニア人監督が彼に対してほとんど信頼を置いていないことを示す明らかな兆候であり、シーズン開始以来、ごくまれな例外を除いて、ほぼ専ら右サイドバックとして起用されている。 このままでは、ディウフは道端に放置された投資のままになってしまう。公共の場所を占有し、通行の妨げになっているため、撤去すべきである。彼に信頼を寄せ始める場合を除き、しかし現時点ではその前提条件は整っていないようだ。
それから、少なくとも2シーズン以上、他の場所で自分の幸せを探しているもう一人の選手、ダヴィデ・フラッテシがいる。これまでのところ、誰も彼を買収する提案をしてこなかった。ネラッズーリが得た最大のものは、買い戻し権付きのレンタルオファーだったが、ネラッズーリがカーティス・ジョーンズを獲得できないと理解した時点で、この話は立ち消えになった。
エクステリア
サイドバックでは、ディマルコだけが再契約が確実で、間もなくインテルとの新たな契約更新に合意する見込みだ。カルロス・アウグストについては既に触れたが、ダンフリーズについても何度も言及してきた。彼は数ヶ月前に代理人を変更し、いずれはプレミアリーグという夢を実現させたいと願っている。 オランダ人選手は契約に条項があり、夏には名門クラブがその条項を支払うことを望んでいる。そして、ルイス・エンリケという選手がいる。彼は5番としてかなり苦しんでおり、チブは彼に別れを告げることに何の問題もないだろう。
攻撃
そこで唯一の未知数は、トゥラムに関するものと思われる。フランス人FWは今シーズン非常に複雑な状況にあり、インテルは彼の将来について真剣に検討しなければならない。8月に29歳になる彼は、2028年まで年俸650万ユーロの契約を結んでいる。 もし売却するつもりなら、この夏までに実行すべきだ。さもなければ契約を更新する必要があるが、同じ金額で選手が受け入れるだろうか？この疑問は当然のことで、現時点で我々は岐路に立っている。