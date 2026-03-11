インテル、夏に革命が起きるのか？移籍の可能性のある全選手

ハカン・チャルハノールの将来が大きな焦点となっている。彼はトルコでキャリアを終えたいという願望を隠したことは一度もない。ガラタサライが満足のいくオファーを出すかどうかが注目される。昨夏、インテルとチャルハノールの間で2年契約が結ばれた際、ガラタサライから提示されたオファーは低額で挑発的であり、アウシリオを苛立たせた。 来年の夏には、インテルとチャルハノールの契約はあと1年しか残っていないから、どうなるかは想像に難くない。このミッドフィールダーは、誰の側に立つんだろう？ちなみに、ここ数ヶ月は契約更新の話し合いが始まる予定だったんだけど、今のところ、選手の側近とはこの話題は取り上げられていない。

中盤に関しては、ディウフに関する問題がある。レンズから2500万ユーロで加入したこのミッドフィールダーは、チウ監督によってそのポジションで起用されたことは一度もない。これは、ルーマニア人監督が彼に対してほとんど信頼を置いていないことを示す明らかな兆候であり、シーズン開始以来、ごくまれな例外を除いて、ほぼ専ら右サイドバックとして起用されている。 このままでは、ディウフは道端に放置された投資のままになってしまう。公共の場所を占有し、通行の妨げになっているため、撤去すべきである。彼に信頼を寄せ始める場合を除き、しかし現時点ではその前提条件は整っていないようだ。

それから、少なくとも2シーズン以上、他の場所で自分の幸せを探しているもう一人の選手、ダヴィデ・フラッテシがいる。これまでのところ、誰も彼を買収する提案をしてこなかった。ネラッズーリが得た最大のものは、買い戻し権付きのレンタルオファーだったが、ネラッズーリがカーティス・ジョーンズを獲得できないと理解した時点で、この話は立ち消えになった。