「国内二冠を3度目に達成したシーズン、クラブはピッチ外でも財務面で基盤を固めた。オークツリーが新たなオーナーとなり、財務健全化の取り組みはさらに加速した。皆さまに承認をお願いする決算書は、クラブの収益・資産状況が大きく改善したことを示している。収入は再び5億ユーロを超え、決算は純利益を計上して締めくくった。金融費用は前期決算を下回り、資本も長い時を経てプラスに転じた。持続可能性と競技面での競争力の両立に向けた取り組みは、今後も続けていく。私たちは正しい道を歩んでいると確信している。近いうちに、ミラノの新スタジアムの設計作業から生まれた素晴らしい成果を皆さまにお披露目する。新たな都市の象徴となり、市民に開かれ、活気に満ちたスポーツの新たな拠点となるだろう。また、この所有スタジアムは、インテルが収入を増やし、欧州のトップクラブとの差を埋めるための戦略的な基盤にもなる」