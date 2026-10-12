取締役会終了後にすでに示されていた好感触は、インテルの株主総会でも確認された。
2026年6月30日締めの決算は、クラブの成長と国際的な基盤強化に向けた重要な一歩となった。収支は2270万ユーロの黒字を計上し、クラブ史上2番目に高い売上高を記録。さらに、純資産も増強され、プラスに転じた。
取締役会終了後にすでに示されていた好感触は、インテルの株主総会でも確認された。
2026年6月30日締めの決算は、クラブの成長と国際的な基盤強化に向けた重要な一歩となった。収支は2270万ユーロの黒字を計上し、クラブ史上2番目に高い売上高を記録。さらに、純資産も増強され、プラスに転じた。
F.C. Internazionale Milano S.p.A.の株主総会は、会長兼CEOのジュゼッペ・マロッタとインテルの経営幹部が出席し、本日オンラインで開催された会合で2025/26会計年度の決算を承認した。
2025/26シーズンの損益計算書によると、収益は5億1800万ユーロとなり、クラブ史上最高だった昨シーズンの5億6700万ユーロに次ぐ2番目の数字を記録した。昨シーズンの収益には、FIFAクラブワールドカップへの出場とUEFAチャンピオンズリーグ決勝進出による特別収益が含まれていた。
決算は再び黒字となり、純利益は2270万ユーロを計上した。商業収入と試合日収入の増加による売上高の安定に加え、事業費用を約2000万ユーロ、率にして4％削減したことが寄与した。
この会計年度の業績により、グループの純資産は2024/25年度決算時のマイナス1200万ユーロからプラス1040万ユーロに転じた。
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対象会計年度には、金融費用が約50％、金額にして1900万ユーロ減少した。これは昨年末に完了した借り換えによるものだ。新たな融資は、従来の融資よりも資本コストが低い。
また、クラブはアッピアーノ・ジェンティーレにあるInter Training Centerと、インテレッロにあるKonami Women & Talent Centerのインフラ整備に向け、大規模な投資計画を開始した。
株主総会の終了にあたり、クラブは初となるサステナビリティ報告書を公表した。この報告書は、体系的な取り組みを進めるというクラブの意思を具体化し、すでに始めている活動を体系化するとともに、その影響を把握し、改善すべき分野をより明確に見極めることを目的としている。
「国内二冠を3度目に達成したシーズン、クラブはピッチ外でも財務面で基盤を固めた。オークツリーが新たなオーナーとなり、財務健全化の取り組みはさらに加速した。皆さまに承認をお願いする決算書は、クラブの収益・資産状況が大きく改善したことを示している。収入は再び5億ユーロを超え、決算は純利益を計上して締めくくった。金融費用は前期決算を下回り、資本も長い時を経てプラスに転じた。持続可能性と競技面での競争力の両立に向けた取り組みは、今後も続けていく。私たちは正しい道を歩んでいると確信している。近いうちに、ミラノの新スタジアムの設計作業から生まれた素晴らしい成果を皆さまにお披露目する。新たな都市の象徴となり、市民に開かれ、活気に満ちたスポーツの新たな拠点となるだろう。また、この所有スタジアムは、インテルが収入を増やし、欧州のトップクラブとの差を埋めるための戦略的な基盤にもなる」