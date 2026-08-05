イタリアのインテルは、この夏の移籍市場において、フランス代表DFバンジャマン・パヴァールを放出するための具体的な動きを開始した。クリスティアン・キヴ監督の構想外となり、同監督が「ジュゼッペ・メアッツァ」での新たな時代を計画しているためである。

欧州移籍市場に精通した著名なイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノによれば、「ネラッズーリ」の首脳陣はチームの登録枠と給与総額に余裕を作ることを強く望んでいる。特に、イングランドのトッテナム・ホットスパーからアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロを獲得することで基本合意に達した後は、パヴァールの退団はこのイタリアのクラブにとって経済的にも戦術的にも必要不可欠なものとなっている。

興味深い進展として、ロマーノは自身のYouTubeチャンネルでの生配信の中で、インテル・ミランがパヴァールをサウジアラビアのアル・イテハドや他のクラブに売り込み、退団プロセスを加速させ、必要な資金の流動性を確保しようとしていると述べた。

2018年ワールドカップ優勝を経験したこのフランス人選手は、欧州の名門クラブから関心を寄せられているものの、最近届いた公式オファーを拒否したため、次の行き先はいまだ不透明なままである。一方でインテルは、この案件をできる限り早く決着させようとしており、サウジアラビアのクラブの資金力を活用して移籍をスムーズに完了させることを望んでいる。