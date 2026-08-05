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インテル、主力選手をアル・イテハドに売り込み：ムサ・ディアビの「圧力」に対するクラブ首脳陣の断固たる返答！

アル・イテハド
インテル
ムサ・ディアビ
バンジャマン・パヴァール
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「オメダ」の移籍市場は熱を帯びる

サウジアラビアのアル・イテハドが、イタリアのインテルの内部で大きな注目の的となっている。インテルは今夏の移籍市場で陣容を再編するため、主軸の一人を放出する意向を固めているようだ。ここで話題となっているのは、フランス人スターのバンジャマン・パヴァールである。

こうした動きは、アル・イテハドにとって微妙な時期に起きている。世界的な名前を狙う守備陣強化の野望と、現メンバーの一部が抱く退団願望に関する内部的な問題が交錯しているのだ。その筆頭が、報道によれば退団を計画しているというフランス人のムサ・ディアビだ。

  • バンジャマン・パバールがインテルの決定でアル・イテハドのレーダーに

    イタリアのインテルは、この夏の移籍市場において、フランス代表DFバンジャマン・パヴァールを放出するための具体的な動きを開始した。クリスティアン・キヴ監督の構想外となり、同監督が「ジュゼッペ・メアッツァ」での新たな時代を計画しているためである。

    欧州移籍市場に精通した著名なイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノによれば、「ネラッズーリ」の首脳陣はチームの登録枠と給与総額に余裕を作ることを強く望んでいる。特に、イングランドのトッテナム・ホットスパーからアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロを獲得することで基本合意に達した後は、パヴァールの退団はこのイタリアのクラブにとって経済的にも戦術的にも必要不可欠なものとなっている。

    興味深い進展として、ロマーノは自身のYouTubeチャンネルでの生配信の中で、インテル・ミランがパヴァールをサウジアラビアのアル・イテハドや他のクラブに売り込み、退団プロセスを加速させ、必要な資金の流動性を確保しようとしていると述べた。

    2018年ワールドカップ優勝を経験したこのフランス人選手は、欧州の名門クラブから関心を寄せられているものの、最近届いた公式オファーを拒否したため、次の行き先はいまだ不透明なままである。一方でインテルは、この案件をできる限り早く決着させようとしており、サウジアラビアのクラブの資金力を活用して移籍をスムーズに完了させることを望んでいる。

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    インテルとバイヤールの綱引き

    一方、イタリアからの報道によると、パヴァールは所属するイタリアのクラブからの圧力にもかかわらず、決断を急いでいる様子はないという。「トゥットスポルト」紙は、このフランス人ディフェンダーがポルトガルのベンフィカとトルコのガラタサライから提示されたオファーを完全に拒否したと伝えている。ただし、彼はテクニカルディレクション部門の新方針の下で自らの未来を見出せていないという。

    アル・イテハドはこの選手にとって魅力的な行き先であり、それは金銭面だけでなく、現在サウジ・リーグでプレーする世界的スターたちと肩を並べられるという点でも同様だ。

    同イタリア紙は、パヴァールのジッダ移籍が実現すれば、インテルが移籍市場で別のターゲットを追う動きが容易になる可能性があると説明した。その一例が、アトレティコ・マドリードに所属するウインガーのニコ・ゴンサレスであり、同イタリアのクラブは来季の攻撃力強化に向けた選択肢のひとつとして彼をリストアップしている。

  • ジェッダのイテハド、ディアビの要求には応じず

    パヴァールとの交渉と並行して、アル・イテハドはフランス人ウインガー、ムーサ・ディアビの去就をめぐって大きな圧力に直面している。クラブがスカッドの質を高めようとしている一方で、選手の代理人が「アル・アミード（学長）」からの移籍を強行しようとしているとの情報が浮上した。

    とはいえ、アル・イテハドの経営陣はこの問題に対して明確なビジョンと断固とした姿勢を持っているようで、自らの最も重要なプレーメーカーの一人を安易に手放すことを拒否している。とりわけ、クラブが彼と契約した際に支払った選手の技術的かつマーケティング的価値に見合わないオファーが提示されている状況ではなおさらだ。

    こうした流れの中で、サウジアラビアのメディア関係者ハッタン・アルナッジャルは「X」（旧ツイッター）の自身のアカウントで投稿を行い、その中で次のように記した。「アル・イテハドにはムーサ・ディアビを売却する意向は一切ない。提示されているオファーは選手の価値と重要性に対して弱く、それどころか彼の後任と契約する助けにもならないだろう。選手の代理人やドイツのクラブがこのようなオファーで行っている圧力は無駄になるだろう。アル・イテハドが売却を考えるとすれば、公正な価値は（4000万ユーロ）だ」。


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    インテル、名門クラブの移籍市場における常連

    イタリアのインテルは、アル・イテハドの今夏の移籍市場において依然として注目すべき名前であり続けている。メディア関係者のムハンマド・アル・バキーリによると、インテルはこの夏の移籍市場でフランス人ウインガー、ムサ・ディアビと正式契約を結ぶため、アル・イテハドに提示したオファーを修正することを決定したという。

    アル・バキーリは（X）を通じて、アル・イテハドがムサ・ディアビの契約を4000万ユーロで買い取るというイタリア側のオファーへの決断をためらっていることを受け、インテルの関係者が、フランス人選手自身は完全移籍という考えにより前向きであるにもかかわらず、1シーズンのレンタルを2800万ユーロで求めることを提案したと明かした。

    一方、「アッ・リヤーディーヤ」紙は、アル・イテハドがインテルから、ムサ・ディアビ獲得のために1800万ユーロと、アルバニア人ミッドフィルダーのクリスティアン・アスラニを加えるという正式なオファーを受けたことを明らかにした。

    ディアビはこれまでにも幾度となくアル・イテハド退団と結び付けられてきたが、そのたびにこのサウジアラビアのクラブに残留するという結末を迎えてきた。今後の数日間が、彼のアル・イテハドでの将来を明らかにするものとなるだろう。

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