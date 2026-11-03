あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、ロッテルダムで再出発し批判を封じる。フェイエノールトに3-0で完勝

フェイエノールト
インテル
UEFAチャンピオンズリーグ
フェイエノールト 対 インテル

チャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト対インテルの試合をチェック

次の試合
HEE

HEE

エールディビジ

2026年11月08日

FEY

FEY

INT

INT

セリエ A

2026年11月08日

COM

COM

必要だったのは、インテルフェイエノールトに勝つことだけだった。ミランとのダービー敗戦を忘れ、何よりシャフタール戦の勝利から始まった好調を維持して、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズで順位を上げるためだ。そしてデ・カイプでは3-0の快勝を収めた。序盤からの支配と、インテルでは久しく見られなかったゴール前での決定力がもたらした勝利だった。 

先制点はヤン・ビセックのスーパーゴールだった。ペナルティーエリア際から左足でカーブをかけたシュートを決めると、指を口に当てて批判者を黙らせる挑発的なゴールパフォーマンスを見せた。フェイエノールトがやや反撃した後、再び試合の流れを変えたのはピオ・エスポジト。好調なスペンスが放ったシュート性のクロスは相手に当たって軌道が変わったが、巧みに、そして運も味方して落下点に入り、頭で2-0とした。後半序盤、キヴが最初の交代を行った直後には、ジエリンスキが遠距離から見事な左足のシュートを決めて3-0。ジエリンスキもまた、冴えたプレーを見せた。3点目でフェイエノールトの反撃意欲は消え、デ・カイプは静まり返った。キヴには、最近出場機会の多い選手たちを休ませる余裕も生まれた。

無失点、高い決定力、試合のテンポをコントロールする力。最終的な勝利は、あらゆる面で説得力のあるものだった。だが何より、インテルを危機にあると見た向きへの明確な回答であり、順位を上げる大きな後押しとなった。翌11月4日（水）に予定されている試合を待つ現時点で、インテルはプレーオフ圏内の14位に浮上。勝ち点8で8位、16強への直接進出圏の最後尾にいるバイエルン・ミュンヘンまで勝ち点2差となった。 

フェイエノールト 0-3 インテル

得点者：8分 ビセック（インテル）、34分 ピオ・エスポジト（インテル）、54分 ジエリンスキ（インテル）

  • ゴールとハイライト

    66分 ゴール取り消し - インテルがグラウンダーのパスをつないで見事な攻撃を展開。ボニーがペナルティーエリア内でスペンスへ落とし、スルーパスを受けたディマルコが低いクロスを送る。中央のピオ・エスポジトが押し込んだが、副審がオフサイドを示し、ゴールは認められない。長いVARチェックの末、わずかな差ながら肩の位置によるオフサイドが確認された。

    54分 ゴール - スローインからバレッラがジエリンスキへ展開。センターサークルを少し越えた位置で受けたジエリンスキは、そのままペナルティーエリア手前まで運び、攻守の切り替わりの中でゼキエルをかわす。強烈な左足シュートでエルンストの守るニアサイドを破った。

    48分 チャンス - スペンスがペナルティーエリア手前でボールを受け、対峙する相手に仕掛けて右足側へボールを持ち出し、シュート。エルンストがセーブしてCKに逃れた。

    45分 - ジエリンスキが敵陣のアタッキングサードまでボールを運び、この試合で再びシュートを放つ。今度は左足で狙ったが、エルンストが飛び込んで弾いた。

    43分 チャンス - 縦パスを受けたフェッリはマルティネスと1対1になったが、トラップをミス。しかし、そのボールが偶然にも走り込んだリードへのパスとなる。リードは右足でダイレクトシュートを放ったものの、枠を越えた。

    38分 チャンス - バレッラが浮き球をダイレクトで処理してジエルニスキへつなぐ。ジエルニスキはペナルティーエリア手前でボディーフェイントを使ってスペースをつくり、シュートを放ったが、わずかに枠を外れた。

    34分 ゴール - ディマルコからバレッラを経由し、インテルが右サイドのスペンスへ大きく展開。イングランド人選手はペナルティーエリアに入り、シュート気味のクロスを試みる。相手に当たったボールがファーサイドへ高く上がると、そこでピオ・エスポジトが競り勝ち、クロスバーにも当てながらヘディングで押し込んだ。

    30分 チャンス - ムサがペナルティーエリア内でディマルコをコーンのようにかわし、ゴールライン際まで切り込んでマルティネスを飛び出させる。ムサはループシュートを試みたが、スペイン人GKが素晴らしいセーブで阻んだ。

    19分 インテルにピンチ - フェイエノールトのロングボールに対し、アカンジとジョゼップ・マルティネスの連係が合わない。ゴールから大きく飛び出していたGKより先にDFがボールに触れ、クリアをミスする。最後はエゼキエルがペナルティーエリア内でコントロールを誤り、マルティネスが対応してセーブした。

    18分 GKエルンストが足元でのクリアをミスし、インテルにペナルティーエリア内でボールを奪い返される。混戦の末にテュラムがシュートを試みたが、エルンスト自身がセーブした。

    14分 チャンス - スペンスが右サイドからゴールライン際まで進むも、クロスは力加減を誤ってそのまま左サイドへ流れる。そこに入ってきたフェデリコ・ディマルコがダイレクトで狙ったが、リードがCKに逃れた。

    8分 ゴール - 攻撃参加したビセックがまずバレンテの体勢を崩し、ピオ・エスポジトがボールを奪う。その後は自ら左足でファーサイドへ巻くシュートを放ち、エルンストを破った。

    3分 イエローカード - ハカン・チャルハノールに早くも警告。フェッリに対してスライディングで競り合ったが、ボールには触れられなかった。ニーベリ主審は厳しくもイエローカードを提示し、トルコ人選手は激しく抗議した。

    0分 ロッテルダムのデ・カイプで21時にキックオフ

    試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

  • フェイエノールト対インテル：試合結果・記録

    フェイエノールト 0-3 インテル

    得点者：8分 ビセック（インテル）、34分 ピオ・エスポージト（インテル）、54分 ジエリンスキ（インテル）

    フェイエノールト（4-2-3-1）：エルンスト、リード（62分 シャーケン）、クライエフェルト（78分 デジル）、マルモル、ロペス（62分 ワタナベ）、タルガリン、ファンハウッテ（46分 ファン・デン・エルスハウト）、ゼヒール、ムサ、フェッリ（62分 ステイン）、ファレンテ。

    控え：カステンマイアー、ボッシン、ゴンサロ・ボルジェス、ネルソン、ディアラ、ファン・ペルシー、スロリー。

    監督：ファン・ブロンクホルスト。

    インテル（3-5-2）：ジョゼップ・マルティネス、ビセック、アカンジ（85分 パヴァール）、カルロス・アウグスト、ディウフ、バレッラ（78分 スチッチ）、チャルハノール（57分 ムヒタリアン）、ジエリンスキ（78分 スタンコヴィッチ）、ディマルコ、テュラム（57分 ボニー）、ピオ・エスポージト。

    控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、ディウフ、スタンテ、ボヴィオ、モスコーニ、ラヴェッリ。

    監督：キヴ。

    主審：ニーベリ（SVE）

    警告：チャルハノール（インテル）、アカンジ（インテル）、ゼヒール（フェイエノールト）

    退場：なし

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
HEE

HEE

エールディビジ

2026年11月08日

FEY

FEY

INT

INT

セリエ A

2026年11月08日

COM

COM