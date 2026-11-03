66分 ゴール取り消し - インテルがグラウンダーのパスをつないで見事な攻撃を展開。ボニーがペナルティーエリア内でスペンスへ落とし、スルーパスを受けたディマルコが低いクロスを送る。中央のピオ・エスポジトが押し込んだが、副審がオフサイドを示し、ゴールは認められない。長いVARチェックの末、わずかな差ながら肩の位置によるオフサイドが確認された。

54分 ゴール - スローインからバレッラがジエリンスキへ展開。センターサークルを少し越えた位置で受けたジエリンスキは、そのままペナルティーエリア手前まで運び、攻守の切り替わりの中でゼキエルをかわす。強烈な左足シュートでエルンストの守るニアサイドを破った。

48分 チャンス - スペンスがペナルティーエリア手前でボールを受け、対峙する相手に仕掛けて右足側へボールを持ち出し、シュート。エルンストがセーブしてCKに逃れた。

45分 - ジエリンスキが敵陣のアタッキングサードまでボールを運び、この試合で再びシュートを放つ。今度は左足で狙ったが、エルンストが飛び込んで弾いた。

43分 チャンス - 縦パスを受けたフェッリはマルティネスと1対1になったが、トラップをミス。しかし、そのボールが偶然にも走り込んだリードへのパスとなる。リードは右足でダイレクトシュートを放ったものの、枠を越えた。

38分 チャンス - バレッラが浮き球をダイレクトで処理してジエルニスキへつなぐ。ジエルニスキはペナルティーエリア手前でボディーフェイントを使ってスペースをつくり、シュートを放ったが、わずかに枠を外れた。

34分 ゴール - ディマルコからバレッラを経由し、インテルが右サイドのスペンスへ大きく展開。イングランド人選手はペナルティーエリアに入り、シュート気味のクロスを試みる。相手に当たったボールがファーサイドへ高く上がると、そこでピオ・エスポジトが競り勝ち、クロスバーにも当てながらヘディングで押し込んだ。

30分 チャンス - ムサがペナルティーエリア内でディマルコをコーンのようにかわし、ゴールライン際まで切り込んでマルティネスを飛び出させる。ムサはループシュートを試みたが、スペイン人GKが素晴らしいセーブで阻んだ。

19分 インテルにピンチ - フェイエノールトのロングボールに対し、アカンジとジョゼップ・マルティネスの連係が合わない。ゴールから大きく飛び出していたGKより先にDFがボールに触れ、クリアをミスする。最後はエゼキエルがペナルティーエリア内でコントロールを誤り、マルティネスが対応してセーブした。

18分 GKエルンストが足元でのクリアをミスし、インテルにペナルティーエリア内でボールを奪い返される。混戦の末にテュラムがシュートを試みたが、エルンスト自身がセーブした。

14分 チャンス - スペンスが右サイドからゴールライン際まで進むも、クロスは力加減を誤ってそのまま左サイドへ流れる。そこに入ってきたフェデリコ・ディマルコがダイレクトで狙ったが、リードがCKに逃れた。

8分 ゴール - 攻撃参加したビセックがまずバレンテの体勢を崩し、ピオ・エスポジトがボールを奪う。その後は自ら左足でファーサイドへ巻くシュートを放ち、エルンストを破った。

3分 イエローカード - ハカン・チャルハノールに早くも警告。フェッリに対してスライディングで競り合ったが、ボールには触れられなかった。ニーベリ主審は厳しくもイエローカードを提示し、トルコ人選手は激しく抗議した。

0分 ロッテルダムのデ・カイプで21時にキックオフ

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