必要だったのは、インテルがフェイエノールトに勝つことだけだった。ミランとのダービー敗戦を忘れ、何よりシャフタール戦の勝利から始まった好調を維持して、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグのリーグフェーズで順位を上げるためだ。そしてデ・カイプでは3-0の快勝を収めた。序盤からの支配と、インテルでは久しく見られなかったゴール前での決定力がもたらした勝利だった。
先制点はヤン・ビセックのスーパーゴールだった。ペナルティーエリア際から左足でカーブをかけたシュートを決めると、指を口に当てて批判者を黙らせる挑発的なゴールパフォーマンスを見せた。フェイエノールトがやや反撃した後、再び試合の流れを変えたのはピオ・エスポジト。好調なスペンスが放ったシュート性のクロスは相手に当たって軌道が変わったが、巧みに、そして運も味方して落下点に入り、頭で2-0とした。後半序盤、キヴが最初の交代を行った直後には、ジエリンスキが遠距離から見事な左足のシュートを決めて3-0。ジエリンスキもまた、冴えたプレーを見せた。3点目でフェイエノールトの反撃意欲は消え、デ・カイプは静まり返った。キヴには、最近出場機会の多い選手たちを休ませる余裕も生まれた。
無失点、高い決定力、試合のテンポをコントロールする力。最終的な勝利は、あらゆる面で説得力のあるものだった。だが何より、インテルを危機にあると見た向きへの明確な回答であり、順位を上げる大きな後押しとなった。翌11月4日（水）に予定されている試合を待つ現時点で、インテルはプレーオフ圏内の14位に浮上。勝ち点8で8位、16強への直接進出圏の最後尾にいるバイエルン・ミュンヘンまで勝ち点2差となった。
フェイエノールト 0-3 インテル
得点者：8分 ビセック（インテル）、34分 ピオ・エスポジト（インテル）、54分 ジエリンスキ（インテル）