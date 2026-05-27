インテル、リヴァプール星を獲得へ夏交渉中

イタリアの移籍市場専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、インテルとリヴァプールはカーティス・ジョーンズの今夏移籍について本格協議に入っている。スポーツディレクターのピエロ・アウジリオ氏とリチャード・ヒューズ氏は先日モンテ・コンテで会談し、この25歳について予備交渉を行った。

インテルは補強を望み、リヴァプールはタイトルを逃した今季の反省から再建中。リーグでは苦戦したが、リヴァプールは5位でCL権を確保した。来夏に契約が切れるジョーンズは新挑戦を検討しており、週給5万ポンドの延長オファーに回答を保留している。