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Moataz Elgammal

翻訳者：

インテル、リヴァプール星を獲得へ夏交渉中

リヴァプール
カーティス・ジョーンズ
プレミアリーグ
インテル
セリエ A

インテルは今夏、リヴァプールのMFカーティス・ジョーンズ獲得へ本格交渉に入った。イングランド代表のジョーンズは新契約を保留。代表定着へ出場機会を求める。2冠のインテルは、市場開始早々の合意を目指す。

  • アンフィールド・アカデミー出身選手をめぐる本格交渉

    イタリアの移籍市場専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、インテルとリヴァプールはカーティス・ジョーンズの今夏移籍について本格協議に入っている。スポーツディレクターのピエロ・アウジリオ氏とリチャード・ヒューズ氏は先日モンテ・コンテで会談し、この25歳について予備交渉を行った。

    インテルは補強を望み、リヴァプールはタイトルを逃した今季の反省から再建中。リーグでは苦戦したが、リヴァプールは5位でCL権を確保した。来夏に契約が切れるジョーンズは新挑戦を検討しており、週給5万ポンドの延長オファーに回答を保留している。

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    レギュラーとしての出場機会を求めて

    負傷者続出のアンフィールドで、このMFは右サイドを頻繁にカバーするなど、高い適応力を示した。今シーズン全49試合に出場し、28試合で先発。プレミアリーグ34試合で1得点、ヨーロッパの大会でも9試合に出場した。

    しかし現在は、控えから定位置確保へ転身したい時期。2026年W杯代表落選をバネに、2028年ユーロ代表入りを目標に定めている。イタリア移籍はそのための舞台となるだろう。

  • マージーサイドでの輝かしいキャリア

    契約が成立すれば、このアカデミー出身選手にとって、大成功を収めた時代の幕が下りる。トップチーム昇格後、彼は228試合に出場し、22ゴール25アシストを記録した。8つの主要タイトル獲得は、チームの黄金期を支えた証だ。2020年と2025年のリーグ優勝で2度のイングランド王者に輝いた。 さらにチャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、FAカップ1回、リーグカップ2回、コミュニティ・シールド1回の優勝に貢献した。

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    ジョーンズの次は？

    両クラブは長期化する移籍騒動を避けたい意向で、夏の移籍市場が始まってすぐに最終合意に至る可能性がある。リヴァプールが中盤の補強候補を探す一方で、このイングランド人選手は新天地に向けた準備に専念する。