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インテル、リヴァプール星を獲得へ夏交渉中
アンフィールド・アカデミー出身選手をめぐる本格交渉
イタリアの移籍市場専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、インテルとリヴァプールはカーティス・ジョーンズの今夏移籍について本格協議に入っている。スポーツディレクターのピエロ・アウジリオ氏とリチャード・ヒューズ氏は先日モンテ・コンテで会談し、この25歳について予備交渉を行った。
インテルは補強を望み、リヴァプールはタイトルを逃した今季の反省から再建中。リーグでは苦戦したが、リヴァプールは5位でCL権を確保した。来夏に契約が切れるジョーンズは新挑戦を検討しており、週給5万ポンドの延長オファーに回答を保留している。
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レギュラーとしての出場機会を求めて
負傷者続出のアンフィールドで、このMFは右サイドを頻繁にカバーするなど、高い適応力を示した。今シーズン全49試合に出場し、28試合で先発。プレミアリーグ34試合で1得点、ヨーロッパの大会でも9試合に出場した。
しかし現在は、控えから定位置確保へ転身したい時期。2026年W杯代表落選をバネに、2028年ユーロ代表入りを目標に定めている。イタリア移籍はそのための舞台となるだろう。
マージーサイドでの輝かしいキャリア
契約が成立すれば、このアカデミー出身選手にとって、大成功を収めた時代の幕が下りる。トップチーム昇格後、彼は228試合に出場し、22ゴール25アシストを記録した。8つの主要タイトル獲得は、チームの黄金期を支えた証だ。2020年と2025年のリーグ優勝で2度のイングランド王者に輝いた。 さらにチャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、FAカップ1回、リーグカップ2回、コミュニティ・シールド1回の優勝に貢献した。
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ジョーンズの次は？
両クラブは長期化する移籍騒動を避けたい意向で、夏の移籍市場が始まってすぐに最終合意に至る可能性がある。リヴァプールが中盤の補強候補を探す一方で、このイングランド人選手は新天地に向けた準備に専念する。