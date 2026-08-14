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インテル、リヴァプールのスター、カーティス・ジョーンズ獲得へ驚きの期限最終盤交渉を画策か！
インテル、最後の補強に注目
『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、インテルの首脳陣は移籍市場終盤において、チームに最後の1ピースを加えるべく精力的に動いている。すでにピッチ全体の重要なポジションを補強しており、ベッペ・マロッタとピエロ・アウジリオは完全にプレミアリーグへと照準を移している。
クリスティアン・キヴ監督は、チームの質を高める理想的な候補としてリバプールMFジョーンズを特定している。これまでインテルは、アシュリー・ヤング（2019～21年、マンチェスター・ユナイテッドから）、ポール・インス（1995～97年、マンチェスター・ユナイテッドから）、そして1961～1962年にアストン・ビラから加入した最初の一人であるジェリー・ヒッチェンズなど、ほかのイングランド人選手の獲得にも成功してきた。
- AFP
実績あるタレントの補強
インテルは今夏の移籍市場ですでに成功を収めており、今期間にはマンチェスター・シティからジョン・ストーンズ、トッテナム・ホットスパーからジェド・スペンス（以前はジェノアでプレー）という、ほかにも2人のイングランド人選手を獲得している。注目すべきは、ストーンズとスペンスの両者が2026年ワールドカップでイングランド代表のメンバーだったことだ。
そして今、ジョーンズは自身の将来についての意向を明確にし、ジュゼッペ・メアッツァへの移籍を強く望んでいる。 このMFはこれまで他クラブ行きと結びつける噂を否定しており、個人条件およびコミッションについてはすでにインテルと合意に達している。
財政面の追い風と選手層の厚み
このイングランドのクラブは当初、接触を拒み高い評価額を維持してきたが、契約満了までの時間が迫っていることが妥協を強いる可能性がある。インテルは継続中の協議を通じて、自分たちの評価額とリヴァプールの要求額の差を埋めたい考えだ。
ジョーンズを確保できれば、すでに中核の構造維持に成功しているバランスの取れたスカッドにとって、この上ない補強となる。ダヴィデ・フラッテージの退団が近づいていることで、交渉を本格化させ、この獲得を実現するために必要な資金面での余裕が生まれる見通しだ。
- AFP
契約締結へ最終段階に入る
キヴは、この万能型MFをチームに組み込み、中盤の選択肢を強化したい考えだ。このレベルの選手を加えることで、国内大会と欧州大会の両方でチームの競争力を維持できる。
クラブ間では今後も協議が予定されており、双方は受け入れ可能な妥協点となる金額を模索している。今後数日が決定的な局面となる見通しで、インテルは移籍成立に向けて交渉を前進させ、今夏の補強を完了させたい考えだ。
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