インテルは今夏の移籍市場ですでに成功を収めており、今期間にはマンチェスター・シティからジョン・ストーンズ、トッテナム・ホットスパーからジェド・スペンス（以前はジェノアでプレー）という、ほかにも2人のイングランド人選手を獲得している。注目すべきは、ストーンズとスペンスの両者が2026年ワールドカップでイングランド代表のメンバーだったことだ。

そして今、ジョーンズは自身の将来についての意向を明確にし、ジュゼッペ・メアッツァへの移籍を強く望んでいる。 このMFはこれまで他クラブ行きと結びつける噂を否定しており、個人条件およびコミッションについてはすでにインテルと合意に達している。