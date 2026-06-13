インテルは中盤強化のため、1月からカーティス・ジョーンズ（2001年生まれ）の獲得を目指している。彼はリヴァプールとの契約が2027年に満了予定で、ネラッツゥーリの中盤を強化する最優先ターゲットだ。
リヴァプールの新監督アンドニ・イラオラは現在陣容を見直しており、ジョーンズは構想外と報じられている。
アウジリオは1月の交渉から6か月が経ち、再び動き出す構えだ。ノッティンガム・フォレストがオファーを続けるダヴィデ・フラッテシの移籍が実現すれば、その可能性はさらに高まる。
インテルは中盤強化のため、1月からカーティス・ジョーンズ（2001年生まれ）の獲得を目指している。彼はリヴァプールとの契約が2027年に満了予定で、ネラッツゥーリの中盤を強化する最優先ターゲットだ。
リヴァプールの新監督アンドニ・イラオラは現在陣容を見直しており、ジョーンズは構想外と報じられている。
アウジリオは1月の交渉から6か月が経ち、再び動き出す構えだ。ノッティンガム・フォレストがオファーを続けるダヴィデ・フラッテシの移籍が実現すれば、その可能性はさらに高まる。
アルネ・スロット監督がイングランド人MFを放出したため、インテルは1月に大物獲得を狙った。しかしフラッテシの移籍が成立せず、計画は頓挫した。
イラオラの加入でリヴァプールのMF序列は変わる可能性があったが、新監督はボーンマスで中心だったアレックス・スコットをリヴァプールに連れてくる意向だ。
インテルはカーティス・ジョーンズ獲得を望んでいる。提示額と希望額の差は依然として1000万ユーロ。インテルは最大2000万ユーロを提示する構えだが、リヴァプールは3000万ユーロと将来売却益の一部を求める。
なお、イラオラ新監督はジョーンズを戦力外としており、この人事変更が両クラブの交渉に変化をもたらす可能性もある。
パルマで開催された「フェスティバル・デッラ・セリエA」で、インテル・ミラノのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオ氏は「この選手への関心は1月にもあったし、今も変わらない。1月に交渉を試みたが、この夏も再び挑戦するつもりだ」と語った。
インテルは再挑戦する。アンドニ・イラオラが交渉を後押しし、ジョーンズも新環境で力を試したいとしている。