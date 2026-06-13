インテルは中盤強化のため、1月からカーティス・ジョーンズ（2001年生まれ）の獲得を目指している。彼はリヴァプールとの契約が2027年に満了予定で、ネラッツゥーリの中盤を強化する最優先ターゲットだ。





リヴァプールの新監督アンドニ・イラオラは現在陣容を見直しており、ジョーンズは構想外と報じられている。





アウジリオは1月の交渉から6か月が経ち、再び動き出す構えだ。ノッティンガム・フォレストがオファーを続けるダヴィデ・フラッテシの移籍が実現すれば、その可能性はさらに高まる。