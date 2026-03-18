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Gabriele Stragapede

翻訳者：

インテル、ラウタロ・マルティネスの状態は？アルゼンチン代表はグアテマラとの親善試合に彼を招集しなかった

アルビセレステの監督は、インテル主将をこの試合から外した。

アルゼンチンの次戦にはラウタロ・マルティネスは出場しない。

インテル主将は、ノルウェーのボーデ・グリムトとのチャンピオンズリーグプレーオフ第1戦（アウェイ）で負った怪我から回復していない。 このインテル所属の背番号10は、チブ監督率いるチームの次戦（フィレンツェでのフィオレンティーナ戦）への出場も依然として不透明であり、そのためアルビセレステのリオネル・スカローニ監督は、スペインとの「フィナーリッシマ」に代わるグアテマラとの親善試合への遠征を回避させるため、彼を招集しないことを決定した。

  • アルゼンチンの招集メンバー



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  • ラウタロは元気ですか

    ラウタロ・マルティネスの状態はどうなのか？

    インテル主将のコンディションはまだ100％ではない。アルゼンチン人FWは未だベストな状態ではなく、ヴァノーリ率いるフィオレンティーナとのアルテミオ・フランキでの一戦に出場するのは難しいだろう。

    ネラッツーロの背番号10を背負うこのセンターフォワードは、直近のトレーニングセッションで（ムヒタリアン、バストーニ、チャルハノールと共に）別メニューで調整を行っており、代表戦中断期間明けに戦列復帰できるよう、チブと共にイタリアに残って調整を続ける予定だ。



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