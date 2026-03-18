インテル、ラウタロ・マルティネスの状態は？アルゼンチン代表はグアテマラとの親善試合に彼を招集しなかった

アルゼンチンの次戦にはラウタロ・マルティネスは出場しない。

インテル主将は、ノルウェーのボーデ・グリムトとのチャンピオンズリーグプレーオフ第1戦（アウェイ）で負った怪我から回復していない。 このインテル所属の背番号10は、チブ監督率いるチームの次戦（フィレンツェでのフィオレンティーナ戦）への出場も依然として不透明であり、そのためアルビセレステのリオネル・スカローニ監督は、スペインとの「フィナーリッシマ」に代わるグアテマラとの親善試合への遠征を回避させるため、彼を招集しないことを決定した。