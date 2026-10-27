まずはヴェネツィアとのアウェー戦、続いてミランとのダービー。インテルは激闘の5日間を迎える。直近の試合結果を踏まえると、ミラノダービーは特別な重みを持つだけに、どうしてもそちらに目が向く。

そこでクリスティアン・キヴ監督は、負傷者の状況にも目を配りながら、選手のローテーションやターンオーバー、起用を考えることになる。というのも、主将のラウタロ・マルティネスを含め、今も戦列を離れている選手が複数いるためだ。



