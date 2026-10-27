まずはヴェネツィアとのアウェー戦、続いてミランとのダービー。インテルは激闘の5日間を迎える。直近の試合結果を踏まえると、ミラノダービーは特別な重みを持つだけに、どうしてもそちらに目が向く。
そこでクリスティアン・キヴ監督は、負傷者の状況にも目を配りながら、選手のローテーションやターンオーバー、起用を考えることになる。というのも、主将のラウタロ・マルティネスを含め、今も戦列を離れている選手が複数いるためだ。
まずはヴェネツィアとのアウェー戦、続いてミランとのダービー。インテルは激闘の5日間を迎える。直近の試合結果を踏まえると、ミラノダービーは特別な重みを持つだけに、どうしてもそちらに目が向く。
そこでクリスティアン・キヴ監督は、負傷者の状況にも目を配りながら、選手のローテーションやターンオーバー、起用を考えることになる。というのも、主将のラウタロ・マルティネスを含め、今も戦列を離れている選手が複数いるためだ。
ダービーは10月31日（土）20時45分、サン・シーロで行われる。ACミランのホームゲームとあって、スタジアムは主にミラン色に染まるが、この試合を欠場する大物の一人がラウタロ・マルティネスだ。インテルの主将で中心選手でもあるマルティネスは、ブルージュに敗れた後に負った太ももの筋肉の負傷から回復できず、すでに4試合を欠場している。
一方、カーティス・ジョーンズ、ジョン・ストーンズ、バンジャマン・パヴァールの状況は異なる。3人ともキヴ監督の戦力に復帰する時期が近づいているが、ヴェネツィア戦を欠場することは確実だ。
ただし、いずれもチーム練習には参加しておらず、ダービーに向けて「経過観察中」とみられる。
ダービーを軽視するわけにはいかないが、ヴェネツィアも侮れない。そこで、過度にならない範囲で先発を入れ替える見込みだ。守備ではアカンジに休養が与えられ、カルロス・アウグストが引き続き3バックの一角を務め、バストーニが再び中央に入るとみられる。中盤では、チャルハノールをダービーで万全の状態で起用するため、もう1試合休ませる見込みで、アレクサンダル・スタンコヴィッチに出場機会が訪れる可能性もある。さらに前線ではサプライズがあるかもしれない。マルクス・テュラムがベンチスタートとなり、出場しても30分以内にとどまる一方、ピオとボニーのコンビが先発する可能性がある。
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