インテル、ラウタロとバストーニのフィオレンティーナ戦出場は不透明

アッピアーノ・ジェンティーレのトレーニングセンターから、インテルにクリスティアン・チヴに関する悪いニュースが届いている。日曜日の20時45分、フィレンツェのフランキ・スタジアムで行われる、ネラッズーリ対フィオレンティーナの重要な一戦を控えてのことだ。





前節を欠場したラウタロ・マルティネスとアレッサンドロ・バストーニの両選手とも、出場は不透明であり、この試合を欠場する可能性が高い。



