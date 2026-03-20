インテル、ラウタロとバストーニのフィオレンティーナ戦出場は不透明

アッピアーノ・ジェンティーレのトレーニングセンターから、インテルにクリスティアン・チヴに関する悪いニュースが届いている。日曜日の20時45分、フィレンツェのフランキ・スタジアムで行われる、ネラッズーリ対フィオレンティーナの重要な一戦を控えてのことだ。
前節を欠場したラウタロ・マルティネスとアレッサンドロ・バストーニの両選手とも、出場は不透明であり、この試合を欠場する可能性が高い。
アッピアーノ・ジェンティーレのトレーニングセンターから、インテルにクリスティアン・チヴに関する悪いニュースが届いている。日曜日の20時45分、フィレンツェのフランキ・スタジアムで行われる、ネラッズーリ対フィオレンティーナの重要な一戦を控えてのことだ。
前節を欠場したラウタロ・マルティネスとアレッサンドロ・バストーニの両選手とも、出場は不透明であり、この試合を欠場する可能性が高い。
アルゼンチン人FWは、グアテマラとの親善試合に向けた代表招集からも外れており、現在も左脚のヒラメ筋の筋肉痛からの回復に努めている。インテルはリスクを冒して回復を急がせるつもりはなく、そのため、予期せぬ事態がない限り、彼は出場できない見込みだ。
一方、アレッサンドロ・バストーニは、ミランとのダービー戦でラビオへのファウルを犯した際に自ら招いた脛骨への強い打撲から、まだ完全に回復していない。最大の懸念は今季の残りの試合だけでなく、代表チームへの影響も及ぶことであり、もし症状が悪化すれば、このセンターバックは長期にわたって戦線離脱を余儀なくされる可能性がある。
一方、ハカン・チャルハノールについては状況が著しく改善しており、フィオレンティーナ戦での先発出場の可能性が高まっている。