インテル、ユースリーグでの夢は途絶える：ベンフィカが3-2で勝利し、ファイナル4進出を決める

インテルは好調なスタートを切ったが、試合の口火を切ったのはベンフィカだった。イタリア人MFコレッタが、ディフェンスの迷いを突いてヘディングでタホを破ったのだ。後半、インテルが勢いに乗っていたまさにその瞬間、ウメのクロスからフレイタスが再びヘディングで追加点を決めた。 カルボニ監督は選手交代を試み、投入されたばかりのズインがピッチに立って60秒も経たないうちに2-1と1点差に詰め寄った。インテルは同点を目指し攻勢に出たが、ベンフィカはカウンターでこれを突き、タホと1対1になったバンジャキが惜しげもなくアシストを送り、フランシスコ・シルバが空いたゴールに流し込んだ。 これで決着か？ いや、ロスタイムにフリーキックから生まれたエル・マブビのヘディングシュートでインテルが3-2と追い上げ、PK戦の可能性まであと1点に迫った。しかしベンフィカは96分まで耐え抜き、この結果によりネラッズーリは敗退を余儀なくされた。