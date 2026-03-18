インテルU-19の2025/2026ユースリーグの戦いは、苦い敗北で幕を閉じた。ベニート・カルボーネ監督率いるチームは、準々決勝でホームにてベンフィカに2-3で敗れ、敗退した。相手は決して手強い相手ではなかったが、試合の行方を左右したいくつかの決定的な場面が、最終的な敗退につながった。 プレーオフのケルン戦やラウンド16のベティス・セビリア戦で成し遂げた、土壇場での劇的な逆転劇を、今回はネラッツゥリーニは再現できなかった。元ローマのコレッタ（ゴール）とチームメイトたちが築いた堅守は96分まで持ちこたえたが、ポルトガル勢がローザンヌで開催されるトーナメントのファイナル4進出を決めた。
翻訳者：
インテル、ユースリーグでの夢は途絶える：ベンフィカが3-2で勝利し、ファイナル4進出を決める
レース
インテルは好調なスタートを切ったが、試合の口火を切ったのはベンフィカだった。イタリア人MFコレッタが、ディフェンスの迷いを突いてヘディングでタホを破ったのだ。後半、インテルが勢いに乗っていたまさにその瞬間、ウメのクロスからフレイタスが再びヘディングで追加点を決めた。 カルボニ監督は選手交代を試み、投入されたばかりのズインがピッチに立って60秒も経たないうちに2-1と1点差に詰め寄った。インテルは同点を目指し攻勢に出たが、ベンフィカはカウンターでこれを突き、タホと1対1になったバンジャキが惜しげもなくアシストを送り、フランシスコ・シルバが空いたゴールに流し込んだ。 これで決着か？ いや、ロスタイムにフリーキックから生まれたエル・マブビのヘディングシュートでインテルが3-2と追い上げ、PK戦の可能性まであと1点に迫った。しかしベンフィカは96分まで耐え抜き、この結果によりネラッズーリは敗退を余儀なくされた。
試合結果
インテル対ベンフィカ 2-3
得点者：26分 コレッタ、58分 フレイタス、61分 ズイン、77分 フランシスコ・シルバ、88分 エル・マブビ
インテル（4-3-3）：タホ；マレロ、マエ、ボヴィオ、バロ；ザラテ（81分 ラ・トーレ）、チェルペレッティ、ヴェントゥリーニ（61分 ズイン）；マンクーゾ（61分 エル・マフブービ）、イドリッソウ、モスコニ（87分 ククリス）。監督：カルボーネ
ベンフィカ（4-3-3）：フェレイラ；ネト、R・シルバ、オリベイラ、バンジャキ（92分 ソアレス）；フレイタス、キンタス、フィゲイレド（74分 フェルナンデス）；ウメ（92分 パレンテ）、カブラル（55分 F・シルバ）、コレッタ（74分 ネヴェス）。監督：ヴィトール・ヴィニャ
主審：デレヴィンスキー（ウクライナ）
警告：チェルペレッティ、タホ、カブラル、F・シルバ、キンタス
退場：-