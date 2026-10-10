ヘンリク・ムヒタリアンは、インテルのMFとしてアルメニアのテレビ局のインタビューに応じ、自身の将来について次のように語った。「サウジアラビア、アルメニア、あるいはMLSへ移籍する可能性はない。自分にとって、お金が最も大事なものだったことは一度もないからだ。お金のためにサッカーをしてきたことは一度もない。クラブを変え、サッカーをしてきたのは、自分の野心、自分の目標、そして子どもの頃から抱き、キャリアを通じて持ち続けてきた夢のためだ」
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翻訳者：
インテル、ムヒタリアン「サウジアラビアやアルメニア、あるいはMLSに移籍する可能性はない」
1989年生まれのアルメニア人はこう語った。「何も約束はできない。というのも、もう長期的に大きな計画を立てるべきではない年齢に達しているからだ。一日一日、次の日のことを考えながら進んでいかなければならない。なぜなら、回復するのは簡単ではないし、目標を定めるのも簡単ではない。さらに、22歳のチームメートたちのようにトレーニングするのも簡単ではない。できる限り、すべてをベストな形でやろうとしている。でも、あとどれだけプレーを続けるかは約束できない」
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