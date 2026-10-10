1989年生まれのアルメニア人はこう語った。「何も約束はできない。というのも、もう長期的に大きな計画を立てるべきではない年齢に達しているからだ。一日一日、次の日のことを考えながら進んでいかなければならない。なぜなら、回復するのは簡単ではないし、目標を定めるのも簡単ではない。さらに、22歳のチームメートたちのようにトレーニングするのも簡単ではない。できる限り、すべてをベストな形でやろうとしている。でも、あとどれだけプレーを続けるかは約束できない」



