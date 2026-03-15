インテル、ムヒタリアンに筋肉の故障：フィレンツェ戦出場が危ぶまれる。現在の状態と回復までの見通しについて

ムヒタリアンにとっては不運な時期だった。このアルメニア人選手は、ダービーでの決定的なチャンスを逃したことで多くの批判を浴び、その影響は大きく、インテル元会長のマッシモ・モラッティ氏までもがわざわざ口出しし、シュート練習のためにアッピアーノ・ジェンティーレでの練習時間を1日2時間ほど増やすよう助言したほどだった。 チブがアタランタ戦で即座に挽回を見せてくれると期待されていたが、実際にはこの元ローマ選手はベンチスタートとなった。おそらくコンディションが100％ではなかったためだろう。 しかし、彼のピッチへの投入は好印象を残した。まずはトゥラムに阻まれた動き（ゴールに届いていただろう）、続いてそのフランス人FWへのアシスト（だが彼はこれを無駄にした）、そして最後にダムフリーズへのクロス。ダムフリーズはファーポストへ鋭く切り込んだが、ボールへのタッチが悪かった。



