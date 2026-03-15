インテルはヘンリク・ムヒタリアンを、復帰時期は未定のまま欠くことになった。 アタランタとの引き分けや試合後の物議を醸した出来事だけが、3月中旬のこの夜の苦い出来事ではない。アーメン人MFのコンディションを考慮すればなおさらだ。彼は先発出場さえしていなかった試合で、負傷を抱えてピッチを去ることになった。ムヒタリアンは後半開始1分に、前半でリズムも質も精彩を欠いていたイエローカードを受けたスチッチに代わって投入された。
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インテル、ムヒタリアンに筋肉の故障：フィレンツェ戦出場が危ぶまれる。現在の状態と回復までの見通しについて
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ムヒタリアンにとっては不運な時期だった。このアルメニア人選手は、ダービーでの決定的なチャンスを逃したことで多くの批判を浴び、その影響は大きく、インテル元会長のマッシモ・モラッティ氏までもがわざわざ口出しし、シュート練習のためにアッピアーノ・ジェンティーレでの練習時間を1日2時間ほど増やすよう助言したほどだった。 チブがアタランタ戦で即座に挽回を見せてくれると期待されていたが、実際にはこの元ローマ選手はベンチスタートとなった。おそらくコンディションが100％ではなかったためだろう。 しかし、彼のピッチへの投入は好印象を残した。まずはトゥラムに阻まれた動き（ゴールに届いていただろう）、続いてそのフランス人FWへのアシスト（だが彼はこれを無駄にした）、そして最後にダムフリーズへのクロス。ダムフリーズはファーポストへ鋭く切り込んだが、ボールへのタッチが悪かった。
評価待ち
ムヒタリアンの途中出場は好調で、インテルがピッチ上で挙げた結果とは別に、アルメニア人選手のプレーも良かった。 しかし試合終了後、同選手は筋肉の不調を訴えており、インテルは怪我の程度と回復までの期間を把握するため、より詳細な検査を行うことになるだろう。いずれにせよ、次節のフィレンツェでのアウェイ戦への欠場は確実と見られるが、その試合ではインテルはハカン・チャルハノールが復帰する見込みだ。
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