インテル・ミラノ 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GK用。発売日・リーク・価格情報。

インテル・ミラノ2026-27シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノのファッション、多彩なスポーツサブカルチャー、90年代へのノスタルジアを融合させている。
ナイキとクラブは、ここ数年の抽象的で実験的なパターンから一転し、今シーズンのアイデンティティをミラノの文化的背景とクラブの伝統に根ざしたものとしています。
GOALが発売日・価格・リーク・デザイン詳細など、2026-27ホームユニフォームのすべてを解説します。
インテル・ミラノ2026-27シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノのファッション、多彩なスポーツサブカルチャー、90年代へのノスタルジアを融合させている。
ナイキとクラブは、ここ数年の抽象的で実験的なパターンから一転し、今シーズンのアイデンティティをミラノの文化的背景とクラブの伝統に根ざしたものとしています。
GOALが発売日・価格・リーク・デザイン詳細など、2026-27ホームユニフォームのすべてを解説します。
2026-27シーズン、インテル・ミラノのホームユニフォームはブラックとリヨンブルーを組み合わせ、1998年の名作モデルに敬意を表しています。ユニバーシティゴールドのアクセントは、ナイキのスウッシュと当時のクラブエンブレムを思い出させます。
復活した襟が現代的なシルエットに伝統の息吹を吹き込む。内側には「Made of Milano」のインナー・プライドを配置し、クラブとミラノの絆を強調。このコンセプトは、仕立て屋のハサミを思わせるストライプの縁取りにも反映され、ミラノの裁縫と製造の伝統を表現している。
レプリカは89.99ポンド、オーセンティックは134.99ポンドで販売される。
インテル・ミラノは2026-27シーズンのアウェイユニフォームで、野球からインスピレーションを得た。ナイキと共同制作したこのユニフォームは、ブルーのピンストライプやコントラストの効いた襟など野球らしいデザインをインテルのスタイルで再解釈。ピッチでも街でも着られる仕上がりだ。
クラブ史上初の試みとして、伝統のエンブレムに代えて特大レタリングから着想を得た「IM」モノグラムを配置。サッカー界で最も有名なエンブレムの一つに新鮮なアレンジを加えている。
第3ユニフォームは、ナイキが1997-98年のロナウド時代からインスピレーションを得て、クラブの伝説的な歴史を打ち出しています。カラーは「アイアングレー」「ブラック」「ツアーイエロー」が中心です。 前面には横縞が入り、アンブロ製オリジナルモデルを思わせるグレー×ブラックのストライプが再現される見込みだ。レトロな要素と最新素材を融合させ、スタジアムでも目立つステルスルックに仕上げている。
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