インテル・ミラノ 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GK用。発売日・リーク・価格情報。

インテル・ミラノ2026-27シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノのファッション、多彩なスポーツサブカルチャー、90年代へのノスタルジアを融合させている。

ナイキとクラブは、ここ数年の抽象的で実験的なパターンから一転し、今シーズンのアイデンティティをミラノの文化的背景とクラブの伝統に根ざしたものとしています。

GOALが発売日・価格・リーク・デザイン詳細など、2026-27ホームユニフォームのすべてを解説します。