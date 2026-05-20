インテル・ミラノ 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク、価格

インテル・ミラノ2026-27年シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノの洗練されたファッション、スポーツサブカルチャー、90年代の黄金時代へのノスタルジーを融合させました。

ナイキとクラブは、近年見られた抽象的で実験的なデザインから方向転換し、ミラノの文化とクラブの伝統を反映したアイデンティティを採用した。

GOALでは、発売日や価格、リーク情報、デザイン詳細など、インテルの2026-27ホームキットについて知っておきたいポイントをまとめて紹介します。