インテル・ミラノ 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク、価格

インテル・ミラノ2026-27年シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノの洗練されたファッション、スポーツサブカルチャー、90年代の黄金時代へのノスタルジーを融合させました。
ナイキとクラブは、近年見られた抽象的で実験的なデザインから方向転換し、ミラノの文化とクラブの伝統を反映したアイデンティティを採用した。
GOALでは、発売日や価格、リーク情報、デザイン詳細など、インテルの2026-27ホームキットについて知っておきたいポイントをまとめて紹介します。
インテル・ミラノ2026-27年シーズンユニフォームのテーマは「Made of Milano」。ミラノの洗練されたファッション、スポーツサブカルチャー、90年代の黄金時代へのノスタルジーを融合させました。
ナイキとクラブは、近年見られた抽象的で実験的なデザインから方向転換し、ミラノの文化とクラブの伝統を反映したアイデンティティを採用した。
GOALでは、発売日や価格、リーク情報、デザイン詳細など、インテルの2026-27ホームキットについて知っておきたいポイントをまとめて紹介します。
2026-27シーズン、インテル・ミラノホームユニフォームはブラック×リヨン・ブルーで1998年の名作にオマージュを捧げます。ユニバーシティ・ゴールドのディテールは、当時のナイキスウッシュとクラブエンブレムを思い出させます。
復活した襟が現代的なシルエットに伝統の息吹をもたらします。内側には「Made of Milano」のインナー・プライドを配置し、クラブとミラノの街の絆を強調。このコンセプトは、仕立て屋のハサミを思わせるストライプの縁取りにも反映され、ミラノの tailoring と製造の伝統を表現しています。
レプリカは89.99ポンド、オーセンティックは134.99ポンド。
アウェイキットは、クラシックな野球ユニフォームに着想を得た、インテル史上最も型破りなデザインだ。 ベースは白のピンストライプで、濃紺の細い線が全体に走る。ナイキはエンブレムをモノグラム風にアレンジし、内側の円形部分のみを残す予定だ。パフォーマンスウェアとストリートウェアの境界を埋めるデザインで、ファッションアイテムとしての印象が強い。
第3ユニフォームは、ナイキが1997-98年のロナウド時代から着想を得てデザインした。アイアングレー×ブラック×ツアーイエローの配色は90年代後半を象徴する。 前面には横のセンターストライプが入り、アンブロ製オリジナルモデルを思わせるグレー×ブラックの縞模様を再現する見込みです。レトロな要素と最新素材を組み合わせ、ノスタルジーを感じさせつつ、スタジアムでも視認性の高いステルスルックに仕上げました。