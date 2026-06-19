インテル・ミラノは、バストーニのレアル・マドリードへの移籍に前向きだ。

バルセロナとは異なり、レアル・マドリードがインテル・ミラノの金銭的条件を飲む意思を示せば、交渉は始まる。 両クラブは7月に発動予定の違約金2000万ユーロでドムフリーズの移籍を調整し、継続的に連絡を取っている。

また、サンティアゴ・ベルナベウでは両クラブOBによるチャリティーマッチ「連帯のレジェンド」が開催され、フロレンティーノ・ペレス会長とペペ・マルッタ会長が会談した。

会談では、今季2冠を達成したインテルで、ピエール・カルーロの退場やディフェンダーの振る舞いを巡る論争を経験したバストーニについても、初期段階の意向探りが行われたとされる。 それでもクラブ首脳陣やコーチ陣は彼を全面的に支持しており、残留を決意させる要因となっている。