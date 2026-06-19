インテル・ミラノは、バストーニのレアル・マドリードへの移籍に前向きだ。

インテル・ミラノは今夏、イタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの放出を容認し、移籍金7000万ユーロでの売却に同意した。
27歳の彼はセリエAで3度優勝し、 コッパ・イタリアとイタリア・スーパーカップでもそれぞれ3度優勝し、イタリア代表としてEURO 2020でも優勝を経験。ミラノからマドリードへの移籍に向けて準備は整っている。
インテル・ミラノは今夏、イタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの放出を容認し、移籍金7000万ユーロでの売却に同意した。
27歳の彼はセリエAで3度優勝し、 コッパ・イタリアとイタリア・スーパーカップでもそれぞれ3度優勝し、イタリア代表としてEURO 2020でも優勝を経験。ミラノからマドリードへの移籍に向けて準備は整っている。
スペイン紙「AS」によると、インテル・ミラノのディフェンダーは、レアル・マドリードで2度目の指揮を執るジョゼ・モウリーニョ監督の候補リストに有力候補として名を連ねている。モウリーニョ監督は、イタリアのクラブで成功するために必要な要件を深く理解しており、同選手の能力に大きな感銘を受けている。 今シーズン、クリスティアン・キエーヴォ監督の下でセリエA制したことが評価を高めた。
数カ月前、バストーニの活躍はバルセロナも注目したが、インテルは7000万ユーロ未満では交渉しないとの姿勢を崩さなかった。
財政難のバルセロナは正式オファーを出していない。 インテルは左利きのトップDFを手放す気はなく、2028年6月までの契約が残り年俸約550万ユーロであることも背景にある。
バルセロナとは異なり、レアル・マドリードがインテル・ミラノの金銭的条件を飲む意思を示せば、交渉は始まる。 両クラブは7月に発動予定の違約金2000万ユーロでドムフリーズの移籍を調整し、継続的に連絡を取っている。
また、サンティアゴ・ベルナベウでは両クラブOBによるチャリティーマッチ「連帯のレジェンド」が開催され、フロレンティーノ・ペレス会長とペペ・マルッタ会長が会談した。
会談では、今季2冠を達成したインテルで、ピエール・カルーロの退場やディフェンダーの振る舞いを巡る論争を経験したバストーニについても、初期段階の意向探りが行われたとされる。 それでもクラブ首脳陣やコーチ陣は彼を全面的に支持しており、残留を決意させる要因となっている。
モウリーニョがレアル・マドリードを説得し、バストーニ獲得に動かせば、インテルは交渉を拒否できない。バストーニもオファーを断るのは難しい。
バストーニはキーヴォ監督の下でセリエAやCLを戦いたいと考えているが、世界屈指のレアル・マドリードのユニフォームを着る魅力は大きい。インテルは金銭面で一歩も譲らない方針を示した。