AFP
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インテル・ミラノのストライカーの代理人が、今夏のアーセナル移籍の可能性について明かす
アーセナルの獲得交渉が行き詰まる
『Sport Witness』および『Radio CRC』の報道によると、アーセナルによるエスポジト獲得への動きは行き詰まっているようだ。スペツィア・カルチョへの2年間のレンタル移籍で22ゴールを挙げるなど、非常に実り多い時間を過ごしたこの若手ストライカーは、今シーズン、クリスティアン・チヴ監督のトップチーム戦術にうまく溶け込んでいる。 アルテタ監督は、その身体能力と空中戦の強さからユニークな存在感を放つこのFWの獲得に向け、アンドレア・ベルタ・ディレクターに交渉を任せていたと報じられている。しかし、インテルCEOのジュゼッペ・マロッタ氏と選手の代理人の双方が、今夏にこのアカデミー出身の選手をサン・シーロから引き抜く可能性について、公に否定した。
- Getty Images Sport
エージェントが10年間の将来を誓う
ラジオCRCのインタビューに応じた代理人マリオ・ジュフレディは、クライアントがイタリアの強豪クラブに対して抱く忠誠心について、断固とした姿勢を示した。アーセナル移籍の噂を一蹴し、ジュフレディは次のように述べた。「アーセナルがピオ・エスポジトを狙っている？彼はインテルで幸せだし、インテルを愛している。そして今後10年間、彼はネラッズーリの未来を担う存在になるだろう。」
この姿勢は、特にクラブが2025年4月にこの20歳の選手と新たな契約を結んだことを踏まえると、インテルの中長期的な戦略と合致している。2030年まで続くこの契約により、セリエAのクラブは選手の将来を完全に掌握することになり、アーセナルが好機を伺って獲得に動くという望みは事実上絶たれた。
株価の上昇は、その潜在力を反映している
エスポジートの台頭に伴い、彼の市場価値は、最初のレンタル移籍時のわずか300万ユーロから、現在ではキャリアハイとなる3500万ユーロ（4000万ドル／3000万ポンド）へと急騰した。今シーズンは決定力に欠ける場面もあり（「決定的なチャンス」を11回逃している）、時折苦戦しているものの、彼の基礎的な指標は、トップクラスの潜在能力を秘めた選手であることを示唆している。 これまでの全大会通算で期待ゴール（xG）4.87、8得点を記録していることは、常に適切なポジションを取れていることを示している。アーセナルにとって、この関心は「プロジェクト」としてのストライカーへの投資意欲を表していたが、インテルは彼を現在の攻撃陣の後継者と見なしており、そのため交渉が成立するとしても、その代償は極めて高額なものとなるだろう。
- Getty Images
アルテタ監督、新たなストライカー候補を物色中
エスポジートの移籍が頓挫したため、アーセナルは世界クラスの「ナンバー9」を他で探さざるを得なくなった。同選手は現在、チブ監督の下で飛躍のシーズンを締めくくり、得点力をさらに向上させることに注力している。インテルは強硬な姿勢を崩しておらず、評価額を大幅に上回るオファーでない限り、移籍を認める可能性は低い。夏が近づくにつれ、アーセナルはより実績のある選手に目を向けることになるかもしれない。一方、エスポジートはネラッズーリの長期的なプロジェクトにおいて、自身の地位を確固たるものにする準備を進めている。
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