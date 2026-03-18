インテル・ミラノのストライカーの代理人が、今夏のアーセナル移籍の可能性について明かす

ラジオCRCのインタビューに応じた代理人マリオ・ジュフレディは、クライアントがイタリアの強豪クラブに対して抱く忠誠心について、断固とした姿勢を示した。アーセナル移籍の噂を一蹴し、ジュフレディは次のように述べた。「アーセナルがピオ・エスポジトを狙っている？彼はインテルで幸せだし、インテルを愛している。そして今後10年間、彼はネラッズーリの未来を担う存在になるだろう。」

この姿勢は、特にクラブが2025年4月にこの20歳の選手と新たな契約を結んだことを踏まえると、インテルの中長期的な戦略と合致している。2030年まで続くこの契約により、セリエAのクラブは選手の将来を完全に掌握することになり、アーセナルが好機を伺って獲得に動くという望みは事実上絶たれた。