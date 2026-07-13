「新シーズンを迎えることができ、光栄です。現王者としてスクデットとコッパ・イタリアを制した誇りを胸に、クラブ、役員、医療スタッフ、関係者の皆に感謝します。今日、再びスタートラインに立ちます。 今年は4つの大会に出場するイタリア唯一のチームであり、誇りに思います。 チャンピオンズリーグではさらに良いパフォーマンスを見せたい。強豪と対戦するが、スポーツに「資金を多く投じた者が勝つ」という法則はない。私たちには「勝利症候群」という内部の敵がいる。満足してはいけない。これはクラブ全体に360度徹底すべきだ。謙虚さと貪欲さを持ち続けることが大切だ。それこそが昨年の目標を達成させてくれた原動力だった」。

2020年以降、2年連続でスクデットを取ったチームはありません。それが私たちの目標であり、達成できれば歴史的な偉業です。 私たちは持続可能な形で勝ちたい。オークツリーは困難な時期に参入し、和解合意から脱却した。彼らは施設を拡張中で、工事は進行中だ。彼らの存在は静かだが身近にあり、すべての決定は共有され、私たちは模範となるモデルに基づいて行動してきた」。





「倒すべきチーム？ その役割は私たちにとって嬉しいものです。トップ4入りを果たすことは当然であり、自然な流れですが、それだけでは不十分です。目標のハードルを高く保たなければなりません。これらが、今シーズンを特徴づけるべき基本原則です」。