「トロフィーやセリエAのタイトルなどを獲得し、チャンピオンズリーグで2度、ヨーロッパリーグで1度決勝に進んだのは良いことだし、決して当たり前ではなかった。いつもあの念願の最後の仕上げが足りないが、それを加えるのは簡単ではない」