インテルの会長、ベッペ・マロッタが、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3戦を翌日に控え、Amazon Prime Videoの取材に応じた。シーズン開幕時に自身が示した予想と、リーグ戦で最初の2試合をいずれも落とした後に高まる熱を抑えることについて語ったバストーニとキヴの発言について、それぞれ見解を述べた。
Getty Images
翻訳者：
インテル、マロッタ「我々にはチャンピオンズリーグ制覇を夢見る権利がある。あとは最後の仕上げが必要だ。昨年はPSGも最初の数試合に敗れた…」
チャンピオンズリーグへの夢
「最後まで全力を尽くす義務がある。だが、夢を見る権利もある」
PSGも昨年、最初の3試合に敗れた
「統計的な観点から言えば、PSGは昨年チャンピオンズリーグで優勝したが、昨年の最初の3試合には敗れた」
悔しさが残る敗戦の数々
「もちろん、2度の敗戦は悔しいし、何としても挽回しなければならない。これは続いていくサイクルであり、継続してチャンピオンズリーグに出場できていることは成功だ」
あの「肝心の最後の仕上げ」が足りない
「トロフィーやセリエAのタイトルなどを獲得し、チャンピオンズリーグで2度、ヨーロッパリーグで1度決勝に進んだのは良いことだし、決して当たり前ではなかった。いつもあの念願の最後の仕上げが足りないが、それを加えるのは簡単ではない」
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