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ライブ
Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、マロッタ：「マッツォーラの価値観は守り、若い世代に伝えていかなければならない」

インテル

インテルの守護神は、週末に亡くなったクラブのレジェンドを追悼した。

ミラノのサンタンブロージョ聖堂でサンドロ・マッツォーラの葬儀が行われたこの日、インテルの歴史的な象徴をしのんで言葉を述べたのは、クラブ会長のベッペ・マロッタだった。以下はFcInter1908が伝えたコメントだ。


  • 去っていくレジェンド

    「インテルのレジェンドが去っていく。そして、インテルを愛する人々だけでなく、スポーツを愛するすべての人に感情をもたらした人物が去っていく」

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  • その記憶と価値観を守る

    「私たちには第一の責務がある。その記憶と、その記憶が内包する価値を守ることだ。そして、それを若者たちに、若い世代だけでなく、未来を担うすべての人々に伝えていかなければならない」

  • 謙虚さ、勤勉さ、そして帰属意識

    「マッツォーラには、人としての成長を特徴づける多くの要素が見いだせる。謙虚さ、勤労の文化、そして帰属意識だ。若い世代、そして明日の大人になっていく子どもたちにとって、重要な道しるべになる」

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