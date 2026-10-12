「持続可能性と競技面での競争力の両立に向けた取り組みは、正しい道を進んでいるとの確信のもと、今後も続けていきます。間もなく、ミラノの新スタジアムの設計作業から生まれた素晴らしい成果を、皆さんにお披露目します。新たな都市の象徴となり、市民に開かれた、活気あるスポーツの新たな拠点となるでしょう。また、この自前のスタジアムは、インテルが収益を増やし、欧州のトップクラブとの差を縮めるための戦略的な基盤にもなります」