インテルは今日、2026年giungo30日を決算日とする決算を承認した。純利益は2270万で、売上高はクラブ史上2番目の規模となった。クラブの経営を称えたのは、会長兼最高経営責任者のベッペ・マロッタだ。クラブ公式サイトを通じてコメントし、収益をさらに増やすための次の一手は新スタジアムの建設になると強調した。
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翻訳者：
インテル、マロッタ会長「2冠を達成しても、経済的な均衡と持続可能性を重視する。新スタジアムは間もなく」
再建
「国内3度目の2冠を達成したシーズン、クラブはピッチ外でも財務面の基盤を固めた。オークツリーによる新たなオーナー体制の発足で、財務健全化に向けた取り組みはさらに加速した」
経済・資産基盤の強化
「実際、皆さまに承認を求める決算書は、クラブの経営・財務状況が大幅に改善したことを示しています。収益は再び5億ユーロを超え、今期は純利益を計上しました。金融費用は前期の決算より少なく、資本は久しぶりにプラスに転じました」
新スタジアムが間もなく誕生
「持続可能性と競技面での競争力の両立に向けた取り組みは、正しい道を進んでいるとの確信のもと、今後も続けていきます。間もなく、ミラノの新スタジアムの設計作業から生まれた素晴らしい成果を、皆さんにお披露目します。新たな都市の象徴となり、市民に開かれた、活気あるスポーツの新たな拠点となるでしょう。また、この自前のスタジアムは、インテルが収益を増やし、欧州のトップクラブとの差を縮めるための戦略的な基盤にもなります」
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