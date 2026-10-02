「僕たちは良い状態にある。ただ、最高のレベルでできていないことを強調するのは重要だ。特に守備の局面についてはそうで、失点が多すぎる。

簡単にGKの方へ目を向けがちだが、僕たちはチームだ。最初の選手から最後の選手まで、全員がレベルを上げなければならないし、実際にそうしていくと思う。なぜなら、僕たちの特長があるとすれば、それは常にハングリーであることだからだ。僕たちは常に勝ちたいし、改善を目指し、シーズンの決定的な局面で最高の状態に到達するため、すべての試合で何かを積み上げていきたい」



