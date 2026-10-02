ジョゼップ・マルティネスが今まさに過ごしているのは、間違いなくキャリアで最も重要な時期だ。インテルでは先発を務め、スペイン代表にも招集されているこのGKは、自身の将来に大きく関わる時間を過ごしている。スペイン代表合宿中にガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューに応じたマルティネスは、今季序盤を振り返りながら、どこをどう改善すべきか、インテルの野心、そしてミスとの向き合い方について語った。
インテル、マルティネス「失点が多すぎる。だが、いつもGKのせいではない。ミスは落ち着いて受け止めている」
失点が多すぎる
「僕たちは良い状態にある。ただ、最高のレベルでできていないことを強調するのは重要だ。特に守備の局面についてはそうで、失点が多すぎる。
簡単にGKの方へ目を向けがちだが、僕たちはチームだ。最初の選手から最後の選手まで、全員がレベルを上げなければならないし、実際にそうしていくと思う。なぜなら、僕たちの特長があるとすれば、それは常にハングリーであることだからだ。僕たちは常に勝ちたいし、改善を目指し、シーズンの決定的な局面で最高の状態に到達するため、すべての試合で何かを積み上げていきたい」
2－0のビハインドを背負うことがあまりにも多すぎる
「前半については間違いなく見直す必要がある。いくつかの場面で気が緩んでしまったし、それは許されないことだ。ただ、チームはその問題を自覚しているので、私は落ち着いている。そこにしっかりと目を向けていくつもりだ。
マドリードでこの試合を落としたのは残念だ。非常にクオリティーの高いチームを相手に、結果を持ち帰る寸前までいった。自分たちは強いし、どんな相手とも渡り合える。ただ、そのためにはライバルにアドバンテージを与えないようにしなければならない。うまくいく時もあれば、そうでない時もあるからだ」
「ミスは落ち着いて受け止めている」
「ミスですか？ いいことも悪いことも、すべて落ち着いて受け止めています。ミスは誰にでも起こり得るものですし、大事なのはそれを分析して繰り返さないようにすることです。他に道はありません。誰かがミスをした時に、その個人を指さして責めるべきではありません。なぜなら、それもサッカーの一部だからです。
ミスがなければゴールがなくなるとまでは言いませんが、ずっと少なくなるはずです。自分にも起きたことですし、他の誰かに起きることもあります。インテルのようなチームで大事なのは結束を保つこと、そして誰かの調子が悪い日には助けようとすることです。繰り返しますが、自然体で、です」
「どの相手とも互角に戦える」
「再出発できるかって？ 手応えはあるよ。しかもフィジカル面だけじゃない。これからやってくるすべてに向けて僕たちは準備ができているし、野心もある。限界は設けていない。イタリアでもヨーロッパでも、僕たちは誰が相手でも戦える」
事故
「決して忘れられない出来事だし、この先もずっと胸に抱えていくものだと分かっている。考えることはあるが、あまり考えすぎないようにもしている。そういうことはエネルギーを奪ってしまうからだ。悲劇だったし、それを乗り越える唯一の方法は前を向くことだ。苦しい時期はもう後ろにあるし、僕がここにいることがその証明でもある。
僕はヨーロッパ最高峰のチームの一つ、そして世界最強の代表チームにいる。楽観的に、前向きに、そして強いハングリー精神を持って未来を見据えている。インテルでこれからも試合とタイトルを勝ち取り続け、またここに呼んでもらえるようにしたい」
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