ジョゼップ・マルティネスが今まさに過ごしているのは、間違いなく自身のキャリアで最も重要な時期だ。 インテルで先発を務め、スペイン代表にも招集されているこのGKは、自身の将来を大きく左右する時間を戦っている。スペイン代表の合宿地から『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じた同選手は、今季序盤を振り返りながら、どこをどのように改善すべきか、インテルの野心、そしてミスとの向き合い方について語った。
インテル、マルティネス「この出来事は一生胸に抱えていくことになる。忘れられるものではない。失点が多すぎるが、いつもGKの責任というわけではない。ミスは落ち着いて受け止めている」
失点が多すぎる
「僕たちの状態はいい。ただ、最高のレベルでできていないことをしっかり強調するのは重要だ。特に守備の局面についてはそう思う。失点が多すぎる。
GKを振り返って見るのは簡単だけど、僕たちはチームだ。最初の一人から最後の一人まで、全員がレベルを上げなければならないし、僕はそれができると信じている。なぜなら、僕たちの特徴があるとすれば、それは常にハングリーでいることだからだ。僕たちはいつだって勝ちたいし、改善を目指し、シーズンの決定的な時期に最高の状態へ到達するために、毎試合何かを積み上げていきたい」
0-2でビハインドを負う展開があまりにも多すぎる
「前半の戦い方は間違いなく見直さなければならない。いくつかの場面で気が緩んでしまったし、それは許されないことだ。ただ、チームはその問題をしっかり認識しているので、私は落ち着いている。そこに自分たちの意識を向けていくつもりだ。
マドリードでの敗戦は残念だ。非常にクオリティーの高いチームを相手に、結果を持ち帰るところまであと一歩だった。自分たちは強いし、どんな相手とも渡り合える。だが、そのためにはライバルにアドバンテージを与えるのを避けなければならない。うまくいく時もあれば、そうでない時もあるからだ」
「ミスは落ち着いて受け止めている」
「ミスですか？ 何事も良い時も悪い時も、落ち着いて受け止めています。ミスは誰にでも起こり得るものですし、大事なのはそれを分析して、繰り返さないようにすることです。それ以外に道はありません。誰かがミスをした時に、その個人を責めるべきではありません。サッカーの一部ですから。
ミスがなければゴールがなくなるとは言いませんが、数はずっと少なくなるはずです。自分にも起きたことですし、他の誰かにも起こり得ます。インテルのようなチームで大事なのは団結することで、誰かが悪い日を過ごしているなら助けようとすることです。繰り返しますが、自然体で、ということです」
「どの相手とも互角に戦える」
「再スタートできるかって？ 手応えはあるよ。フィジカル面だけじゃない。これからやって来るすべてに向けて準備はできているし、僕たちは野心的で、自分たちに限界は設けていない。イタリアでもヨーロッパでも、どの相手とも戦える」
事故
「決して忘れることのない出来事ですし、この先もずっと胸の中に抱えていくものだと分かっています。考えることはありますが、あまり考えすぎないようにしています。エネルギーを奪われてしまうことがあるからです。悲劇でしたし、それを乗り越える唯一の方法は前を向くことです。苦しい時期はもう過ぎ去りましたし、私がここにいることがその証明です。
欧州でも屈指のクラブ、そして世界最強の代表チームの一員でいられています。楽観的に、前向きに、そして大きなハングリー精神を持って未来を見据えています。インテルで勝利とタイトルを積み重ね続け、ここにまた呼んでもらえるようにしたいです」
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