「僕たちの状態はいい。ただ、最高のレベルでできていないことをしっかり強調するのは重要だ。特に守備の局面についてはそう思う。失点が多すぎる。

GKを振り返って見るのは簡単だけど、僕たちはチームだ。最初の一人から最後の一人まで、全員がレベルを上げなければならないし、僕はそれができると信じている。なぜなら、僕たちの特徴があるとすれば、それは常にハングリーでいることだからだ。僕たちはいつだって勝ちたいし、改善を目指し、シーズンの決定的な時期に最高の状態へ到達するために、毎試合何かを積み上げていきたい」



