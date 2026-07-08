ワールドカップ佳境の中、セリエA各チームも新シーズンへ始動。スカイ・スポーツ解説者のルカ・マルケジャーニ氏が、1ヶ月後に迫ったリーグ戦の見通しを語った。以下、Fanpageへのコメント。
Calciomercato
翻訳者：
インテル、マルケジャーニ氏「マルティネスとプロヴェデルはリスクがある。2人はポジションを争うが、決まりきった話ではない」
「ディ・グレゴリオか？彼にはチャンスがあったが、ユヴェントス加入のタイミングが特殊だった。大きな飛躍にはもう一段階が必要だっただろう。彼はベストを尽くしたが、あのようなクラブでは技術だけでなく経験と人格も求められる。それは容易ではない。 私ならディブ・マルティネスに賭ける。彼はW杯で高いレベルでプレーしており、人格面でも獲得価値がある。もちろん、他にも資質や才能は必要だ。ユヴェントスは歴史的に恵まれ、常に世界トップクラスのGKを擁してきたのだから」
「ナポリのミリンコヴィッチ＝サヴィッチとメレットについて？ メレットについては完全には同意できない。彼は技術的に優れたGKだが、昨年ミリンコヴィッチ＝サヴィッチと先発を争い能力に疑問符が付いた。自信を取り戻すきっかけが必要で、交代も一案だ。 29歳ならまだ伸びしろがあり、成長を遂げる時間もある」
「インテルがマルティネスを先発、プロヴェデルを控えにするのは微妙な選択だ。プロヴェデルは控えになるためにミラノに来たわけではない。彼は競争心が強い。マルティネスにとって道は順風満帆ではないだろう。ポジション争いは避けられない。今は当然に見えるが、実は単純ではなく、今後どう展開するか興味深い。」
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