インテル、マルケジャーニ氏「マルティネスとプロヴェデルはリスクがある。2人はポジションを争うが、決まりきった話ではない」

「ディ・グレゴリオか？彼にはチャンスがあったが、ユヴェントス加入のタイミングが特殊だった。大きな飛躍にはもう一段階が必要だっただろう。彼はベストを尽くしたが、あのようなクラブでは技術だけでなく経験と人格も求められる。それは容易ではない。 私ならディブ・マルティネスに賭ける。彼はW杯で高いレベルでプレーしており、人格面でも獲得価値がある。もちろん、他にも資質や才能は必要だ。ユヴェントスは歴史的に恵まれ、常に世界トップクラスのGKを擁してきたのだから」