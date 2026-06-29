グラハム・ポッター監督率いる代表との試合は、明日イタリア時間23時にイースト・ラザフォードのニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われる予定だ。しかし現時点で「レ・ブルー」の合宿から入ってくる情報によると、マーカス・トゥラムが再び欠場する可能性が高い。彼は直近のトレーニングでふくらはぎに違和感を感じたという。 デシャン監督は、豊富なベンチメンバーと好調な先発陣を考慮し、リスクを避けて起用を見送る可能性が高い。