インテルのFWマルクス・トゥラムにとって、今回のW杯は不運だ。 ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表に招集された1997年生まれの彼は、ムバッペ、デンベレ、オリゼ、ドゥエ、バルコラ、シェルキ、アクリウシュ、マテタといった豪華な攻撃陣の一員ながら、グループリーグ第2戦のイラク戦でわずか1分間しか出場できなかった。 さらにノルウェー戦後に筋肉を痛め、スウェーデンとの決勝トーナメント1回戦の出場も危ぶまれている。
AFP
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インテル、マルクス・トゥラムのW杯は始まっていない。ふくらはぎの負傷でフランス対スウェーデン戦も欠場の恐れ。復帰はいつ？
フランス代表合宿の最新情報
グラハム・ポッター監督率いる代表との試合は、明日イタリア時間23時にイースト・ラザフォードのニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われる予定だ。しかし現時点で「レ・ブルー」の合宿から入ってくる情報によると、マーカス・トゥラムが再び欠場する可能性が高い。彼は直近のトレーニングでふくらはぎに違和感を感じたという。 デシャン監督は、豊富なベンチメンバーと好調な先発陣を考慮し、リスクを避けて起用を見送る可能性が高い。
ムバッペと仲間たち、最高のスタートだ
キリアン・ムバッペは2026年W杯3試合で4ゴール2アシスト。ウスマン・デンベレも同4ゴールで、ノルウェー戦ではハットトリックを達成した。 オリゼは得点なしも4アシスト、バルコラは1ゴール1アシスト、ドゥエも1ゴールと好調だ。 この活躍を受けて、トゥラムに加え、シェルキ（3試合途中出場・計50分）、アクリウシェ（イラク戦7分）、マテタ（ノルウェー戦3分）もベンチ外となった。
いつ復帰できるのか
マルクス・トゥラムが今日の最終調整でもふくらはぎに痛みを感じ、スムーズに練習できない場合、フランス代表の医療スタッフは無理に復帰させないだろう。 その場合、復帰は7月4日23時にフィラデルフィアで行われるドイツ対パラグアイの勝者との決勝トーナメント1回戦に間に合うかどうかとなる。