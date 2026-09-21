週末に息を引き取ったサンドロ・マッツォーラの訃報は、インテルの世界に大きな衝撃を与えた。クラブは遺族に寄り添い、きょうミラノのサンタンブロージョ聖堂で執り行われた葬儀の中で、この偉大な名選手を追悼した。
葬儀では、インテルの元会長マッシモ・モラッティが彼に捧げた手紙が読み上げられた。モラッティは、まずマッツォーラ率いるグランデ・インテルの栄光の日々に父とともに歩み、その後は自身の会長在任中にマッツォーラを幹部として迎えていた人物だ。
週末に息を引き取ったサンドロ・マッツォーラの訃報は、インテルの世界に大きな衝撃を与えた。クラブは遺族に寄り添い、きょうミラノのサンタンブロージョ聖堂で執り行われた葬儀の中で、この偉大な名選手を追悼した。
葬儀では、インテルの元会長マッシモ・モラッティが彼に捧げた手紙が読み上げられた。モラッティは、まずマッツォーラ率いるグランデ・インテルの栄光の日々に父とともに歩み、その後は自身の会長在任中にマッツォーラを幹部として迎えていた人物だ。
「さようなら、サンドロ。あなたが残してくれた遺産、あなたのスタイル、決意、不屈の精神の記憶に感謝します。私たちを歓喜させてくれた、あの美しいゴールの数々をありがとう。あなたはその生涯を通して、熱狂と敬意を呼び起こしました」
「今、あなたは偉大なインテルの仲間たち、あなたとともに戦ったチャンピオンたちのもとへ向かう。その偉大なインテルの名声は、今もなお私たちが享受しているものだ。頑張れ、サンドロ。これほどまでに濃密な人生の末に、あなたは安らぎを見つけるだろう。そして私たちは決してあなたを忘れない。キスを送る、マッシモ・モラッティ」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。