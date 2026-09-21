週末に息を引き取ったサンドロ・マッツォーラの訃報は、インテルの世界に大きな衝撃を与えた。クラブは遺族に寄り添い、きょうミラノのサンタンブロージョ聖堂で執り行われた葬儀の中で、この偉大な名選手を追悼した。

葬儀では、インテルの元会長マッシモ・モラッティが彼に捧げた手紙が読み上げられた。モラッティは、まずマッツォーラ率いるグランデ・インテルの栄光の日々に父とともに歩み、その後は自身の会長在任中にマッツォーラを幹部として迎えていた人物だ。



