インテル、マッソリンに続きモデナの別の選手に注目：ダニエル・トノーリ、ジェノアとの移籍交渉が進み、アタランタとの争奪戦に

インテルが再びモデナに接触している。フランス人MFヤニス・マソリンを350万ユーロで獲得したことに続き、ネラッズーリはモデナのもう一人の選手、ダニエル・トノーリにも関心を寄せている。





2002年生まれのこのセンターバックは、2020年1月から2021年6月まで、クリスティアン・チブが指揮を執っていたインテルU-18およびU-19でプレーした。「彼に対する私の印象は、ハイレベルなサッカーを理解している監督だということです」と、トノーリは『ガゼッタ・ディ・モデナ』紙のインタビューで語った。



