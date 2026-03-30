インテル、マッソリンに続きモデナの別の選手に注目：ダニエル・トノーリ、ジェノアとの移籍交渉が進み、アタランタとの争奪戦に

インテルが再びモデナに接触している。フランス人MFヤニス・マソリンを350万ユーロで獲得したことに続き、ネラッズーリはモデナのもう一人の選手、ダニエル・トノーリにも関心を寄せている。
2002年生まれのこのセンターバックは、2020年1月から2021年6月まで、クリスティアン・チブが指揮を執っていたインテルU-18およびU-19でプレーした。「彼に対する私の印象は、ハイレベルなサッカーを理解している監督だということです」と、トノーリは『ガゼッタ・ディ・モデナ』紙のインタビューで語った。
インテルが再びモデナに接触している。フランス人MFヤニス・マソリンを350万ユーロで獲得したことに続き、ネラッズーリはモデナのもう一人の選手、ダニエル・トノーリにも関心を寄せている。
2002年生まれのこのセンターバックは、2020年1月から2021年6月まで、クリスティアン・チブが指揮を執っていたインテルU-18およびU-19でプレーした。「彼に対する私の印象は、ハイレベルなサッカーを理解している監督だということです」と、トノーリは『ガゼッタ・ディ・モデナ』紙のインタビューで語った。
『トゥットスポルト』紙によると、インテルは彼を買い戻し、来シーズンはジェノアへレンタル移籍させる可能性があるという。
また、彼がサポーターであり、プレーすることを夢見ているアタランタも彼の動向を注視しており、その成長を注意深く見守っている。
今シーズンのセリエBで5ゴールを挙げているトノーリは、モデナと2028年6月までの契約を結んでおり、クラブ側にはさらに2年間の契約延長オプションが付いている。